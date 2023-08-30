Гельмут Марко: «Надеюсь, Ферстаппен продолжит свою победную серию»

Теги Гран-при Италии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко надеется, что Макс Ферстаппен выиграет Гран-при Италии и установит новый рекорд «Формулы-1».

Победив в Зандворте Ферстаппен выиграл уже девятую подряд гонку в нынешнем сезоне, сравнявшись с Себастьяном Феттелем. В случае победы в Монце Ферстаппену покорится новое достижение.

«Как вы сами могли видеть, Алонсо отдал всего себя борьбе, выжал максимум. В какой-то момент отрыв сократился до 0,6 секунды – для меня это был самый серьезный повод для беспокойства за всю гонку. Пульс в этот момент явно вырос.

Тем не менее, Макс блестяще справился, удержав ситуацию под контролем, и как только он прогрел комплект промежуточных шин до оптимальной температуры, его темп стабилизировался.

Теперь я надеюсь, что Макс продолжит свою победную серию, мне все нравится», – рассказал Марко.

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