Гельмут Марко: «Надеюсь, Ферстаппен продолжит свою победную серию»

Советник «Ред Булл» надеется, что выиграет и установит новый рекорд «Формулы-1».

Победив в Зандворте Ферстаппен выиграл уже девятую подряд гонку в нынешнем сезоне, сравнявшись с Себастьяном Феттелем. В случае победы в Монце Ферстаппену покорится новое достижение.

«Как вы сами могли видеть, Алонсо отдал всего себя борьбе, выжал максимум. В какой-то момент отрыв сократился до 0,6 секунды – для меня это был самый серьезный повод для беспокойства за всю гонку. Пульс в этот момент явно вырос.

Тем не менее, Макс блестяще справился, удержав ситуацию под контролем, и как только он прогрел комплект промежуточных шин до оптимальной температуры, его темп стабилизировался.

Теперь я надеюсь, что Макс продолжит свою победную серию, мне все нравится», – рассказал Марко.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс повторил мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд