Фредерик Вассер о заминке на пит-стопе Леклера: «Все равно считаю, что мы действовали правильно»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал стратегические действия команды на Гран-при Нидерландов.
Наибольшие вопросы вызвал инцидент с заездом Шарля Леклера на пит-лейн – притом, что команда не была готова обслужить болид, поставив на него комплект промежуточным шин. В результате Леклер потерял на пит-стопе больше 5 секунд.
«В последнем повороте трассы начался дождь и мы решили сразу провести пит-стоп. Да, решение было принято очень поздно, но я все равно считаю, что мы действовали правильно. Потому что в итоге мы оказались в заметно более выгодном положении, чем до пит-стопа – даже с учетом того, что на пит-лейн потеряли 6-7 секунд.
Конечно, гораздо проще было бы, будь у нас в запасе 10 или даже 5 секунд. Но тут нам все равно не на что жаловаться, решение было верным», – рассказал Вассер.
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