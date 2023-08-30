Фредерик Вассер о заминке на пит-стопе Леклера: «Все равно считаю, что мы действовали правильно»

Руководитель «Феррари» прокомментировал стратегические действия команды на .

Наибольшие вопросы вызвал инцидент с заездом на пит-лейн – притом, что команда не была готова обслужить болид, поставив на него комплект промежуточным шин. В результате Леклер потерял на пит-стопе больше 5 секунд.

«В последнем повороте трассы начался дождь и мы решили сразу провести пит-стоп. Да, решение было принято очень поздно, но я все равно считаю, что мы действовали правильно. Потому что в итоге мы оказались в заметно более выгодном положении, чем до пит-стопа – даже с учетом того, что на пит-лейн потеряли 6-7 секунд.

Конечно, гораздо проще было бы, будь у нас в запасе 10 или даже 5 секунд. Но тут нам все равно не на что жаловаться, решение было верным», – рассказал Вассер.

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