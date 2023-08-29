Экс-руководитель «Минарди»: «Уильямс» проявляет себя лучше «Мерседеса» и «Феррари», которые допускают все те же ошибки»

Пол Стоддарт проанализировал прогресс «Уильямса» на фоне «Феррари» и «Мерседеса».

Бывший руководитель « » разочарован тем, что топ-коллективы до сих пор не могут приблизиться к « ».

«Не знаю, что собирается делать «Феррари», но ситуация становится все хуже и хуже. А следующая гонка будет для них домашней. «Феррари» пришла через такое между [титулами] и в 1979 и 2000 годах. Но кажется, что команда не демонстрирует прогресс, который должна демонстрировать.

«Мерседес» – уже не та команда, которая выигрывала все чемпионства с 2014-го по 2020-й, есть серьезные проблемы, и не представляю, что их решат в этом году.

Есть время отыграться, однако я не вижу, что «Мерседес» и «Феррари» восстанавливаются. Началась вторая половина сезона, а они допускают те же ошибки, что и в начале года», – написал Стоддарт в своей колонке.

Обозреватель выделил успех «Уильямса» и Алекса Албона на Гран-при Нидерландов:

«На мой взгляд, Алекс Албон провел фантастический уик-энд, стартовал с четвертого места – это повторение его лучшей позиции на решетке. Нужно отдать должное и « », команда движется вперед.

С Логаном Сарджентом есть проблемы, однако с двумя по-настоящему качественными гонщиками команда станет грозной силой в следующем сезоне или даже в конце нынешнего. Честно говоря, «Уильямс» проявляет себя лучше, чем большие команды, а именно «Мерседес» и «Феррари».

Я считаю, «Уильямс» сделал верный выбор, назначив руководителем Джеймса Воулза, получил вместе с ним множество талантливых специалистов из «Мерседеса». Происходит медленная, методичная работа: некоторые перестановки, но не слишком серьезные, подходящие обновления, развитие идет в верном направлении.

Приходится очень мудро распределять деньги, особенно с учетом потолка расходов. Если команда знает, куда тратить финансы, она продвигается вперед. Мы видели это на примере «Астон Мартин», «Уильямса», «Макларена».

Алекс Албон: «В этот уик-энд «Уильямс» был на равных с «Феррари» и «Астон Мартин»

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры