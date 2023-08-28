Алекс Албон: «В этот уик-энд «Уильямс» был на равных с «Феррари» и «Астон Мартин»

Пилот « » поделился мнением о выступлении команды на .

В Зандворте Албон вновь провел сильный этап – в квалификации сумев занять четвертое место, а в гонке финишировал восьмым.

«Мне кажется, в этот уик-энд мы были на равных с «Феррари» и «Астон Мартин». Мы отлично провели первый отрезок, и на протяжении всего отрезка проиграли «Астон Мартин» и «Феррари», которые ехали впереди нас, максимум две секунды.

Проехать столь длинный отрезок на «софте» возможно только тогда, когда машина работает действительно хорошо. И в этот уик-энд наша машина была очень сильна.

Было очень легко контролировать износ и передних, и задних покрышек, просто используя доступные инструменты. Я менял баланс тормозов там, где это было необходимо. Затем мы перешли на «медиум» и смогли прорваться вперед.

Я немного разочарован, ведь мы могли финишировать шестыми, но восьмое место – это все равно потрясающий для нас результат.

В этот уик-энд у нас был отличный темп, вне всяких сомнений. Это наш сильнейший уик-энд, за все время в «Уильямсе» я еще не чувствовал себя за рулем болида так здорово.

Мы смотрелись сильно и смогли обогнать на трассе «Мерседес». Да, конечно, у нас было преимущество за счет свежести шин, но на такой трассе для обгона ваш темп должен быть лучше, чем у соперника, где-то на 1,5 секунды. И у нас получилось. Это придает мне уверенности в преддверии этапа в Монце.

И в то же время, эта ситуация меня немного запутывает. В этот уик-энд мы внесли в настройки пару изменений, и они сработали. Но обычно такие настройки работают только на трассах с высоким уровнем прижимной силы. Не думаю, что у вас может получиться с ними что-то хорошее на трассе с низким уровнем прижима. Так что это интересно. Посмотрим, что случится в Монце», – рассказал Албон.

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