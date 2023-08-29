Джордж Расселл: «Нельзя говорить новичку, что он лидер команды. Де Врис не получил шанс, который заслуживал»
Джордж Расселл раскритиковал обращение «Ред Булл» с Ником де Врисом.
Советник гоночной программы Гельмут Марко заявлял, что де Врис должен стать лидером «Альфа Таури», и уволил пилота после десяти Гран-при сезона-2023.
«Я бы не ожидал такого в любой другой команде. Естественно, мы знаем, как работает «Ред Булл», и нужно уважать их подход.
Я не следил за Ником внимательно, пока он выступал за «Альфа Таури», однако видел статьи и высказывания Гельмута. Если не хватает уверенности, ты оказываешься в трудном положении.
Конечно, ему не помогли обрести уверенность слова о том, что он, новичок, станет лидером команды. Неважно, пусть ему 27 или 28 лет, он новичок «Формулы-1», и нельзя говорить новичку, что он лидер команды из-за того, что он участвовал в большем количестве чемпионатов, чем напарник.
Он с самого начала оказался в тяжелом положении, и мне его жаль. Он соответствует уровню «Формулы-1», но не получил шанс, который заслуживал», – высказался пилот «Мерседеса».
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