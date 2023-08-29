Джордж Расселл: «Нельзя говорить новичку, что он лидер команды. Де Врис не получил шанс, который заслуживал»

Джордж Расселл раскритиковал обращение «Ред Булл» с Ником де Врисом.

Советник гоночной программы заявлял, что де Врис должен стать лидером « », и уволил пилота после десяти Гран-при сезона-2023.

«Я бы не ожидал такого в любой другой команде. Естественно, мы знаем, как работает «Ред Булл», и нужно уважать их подход.

Я не следил за внимательно, пока он выступал за «Альфа Таури», однако видел статьи и высказывания Гельмута. Если не хватает уверенности, ты оказываешься в трудном положении.

Конечно, ему не помогли обрести уверенность слова о том, что он, новичок, станет лидером команды. Неважно, пусть ему 27 или 28 лет, он новичок «Формулы-1», и нельзя говорить новичку, что он лидер команды из-за того, что он участвовал в большем количестве чемпионатов, чем напарник.

Он с самого начала оказался в тяжелом положении, и мне его жаль. Он соответствует уровню «Формулы-1», но не получил шанс, который заслуживал», – высказался пилот « ».

Де Врис может отработать Гран-при Мексики в качестве резервного пилота «Ред Булл» (RN365)