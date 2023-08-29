Джордж Расселл: «Нельзя говорить новичку, что он лидер команды. Де Врис не получил шанс, который заслуживал»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Ник де Врис Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл раскритиковал обращение «Ред Булл» с Ником де Врисом.

Советник гоночной программы Гельмут Марко заявлял, что де Врис должен стать лидером «Альфа Таури», и уволил пилота после десяти Гран-при сезона-2023.

«Я бы не ожидал такого в любой другой команде. Естественно, мы знаем, как работает «Ред Булл», и нужно уважать их подход.

Я не следил за Ником внимательно, пока он выступал за «Альфа Таури», однако видел статьи и высказывания Гельмута. Если не хватает уверенности, ты оказываешься в трудном положении.

Конечно, ему не помогли обрести уверенность слова о том, что он, новичок, станет лидером команды. Неважно, пусть ему 27 или 28 лет, он новичок «Формулы-1», и нельзя говорить новичку, что он лидер команды из-за того, что он участвовал в большем количестве чемпионатов, чем напарник.

Он с самого начала оказался в тяжелом положении, и мне его жаль. Он соответствует уровню «Формулы-1», но не получил шанс, который заслуживал», – высказался пилот «Мерседеса».

Де Врис может отработать Гран-при Мексики в качестве резервного пилота «Ред Булл» (RN365)

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RG26
Мне жаль, что он не обошел посредственного, на мой взгляд, Цуноду, но многие и этого шанса не получают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ева без Адама
Уступи свое место, пожалей Ника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий