Де Врис может отработать Гран-при Мексики в качестве резервного пилота «Ред Булл» (RN365)

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Ник де Врис Лиам Лоусон Авто

Бывший пилот «Альфа Таури» Ник де Врис может вернуться в «Ред Булл» на должности резервного пилота.

По информации RacingNews365, речь идет о работе де Вриса в качестве запасного пилота «Ред Булл» на Гран-при Мексики.

После того, как Даниэль Риккардо был переведен в основной состав пилотов «Альфа Таури», где и заменил де Вриса, единственным запасным пилотом «Ред Булл» остался Лиам Лоусон. Однако Лоусон не сможет присутствовать на Гран-при Мексики, поскольку в это время будет выступать на этапе японской «Супер-Формулы».

Отмечается, что такой вариант будет возможен только в том случае, если к моменту проведения Гран-при Мексики де Врис не найдет места в другой команды. В данный момент, несмотря на фактическое увольнение, контракт де Вриса с гоночной компанией «Ред Булл» продолжает действовать.

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