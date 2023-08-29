Экс-пилот «Ф-2» Випс проведет две гонки в «Индикаре»

дебютирует в « ».

23-летний эстонский пилот выступит на двух оставшихся этапах сезона-2023 в Портленде и на трассе «Лагуна Сека» за « ». Ранее Випс провел тесты машины «Индикара» в составе той же команды в 2022 и 2023 годах, а также работал на симуляторе.

Юри – бывший гонщик программы «Ред Булл». В 2020-2022 годах Випс выступал в «Формуле-2», где завоевал 12 подиумов, в том числе три победы.

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