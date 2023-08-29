Экс-пилот «Ф-2» Випс проведет две гонки в «Индикаре»

Теги Ред Булл Индикар Формула-2 Рэйхол-Леттерман Юри Випс Авто

Юри Випс дебютирует в «Индикаре».

23-летний эстонский пилот выступит на двух оставшихся этапах сезона-2023 в Портленде и на трассе «Лагуна Сека» за «Рэйхол-Леттерман». Ранее Випс провел тесты машины «Индикара» в составе той же команды в 2022 и 2023 годах, а также работал на симуляторе.

Юри – бывший гонщик программы «Ред Булл». В 2020-2022 годах Випс выступал в «Формуле-2», где завоевал 12 подиумов, в том числе три победы.

Гонщик в шаге от «Ф-1» ляпнул слово на букву «н» на стриме – и вылетел из программы «Ред Булл». Карьере – конец

Индикар. Диксон одержал 2-ю победу подряд и сократил отставание от Палоу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий