Пьер Гасли: «Мы идем по правильному пути – сегодня мы это снова доказали»

Пилот « » поделился впечатлениями после третьего места на Гран-при Нидерландов.

«Нам нужно продолжать работать, улучшать машину и двигаться в этом направлении до конца года. Я рад, что внутри команды все встает на свои места. Мы учимся лучше работать и работать сообща. Мы идем по правильному пути – сегодня мы это снова доказали.

Нам пришлось принять несколько чрезвычайно важных решений [по ходу гонки]. Выезжая из первого поворота на первом круге, я тут же понял, что у нас есть большая возможность, так что попросил команду тут же заехать на пит-стоп – и это дало свои плоды.

Сегодня болид хорошо работал. Мне удалось побороться с «Феррари» и удержаться позади [Фернандо] Алонсо. Много чего произошло, но нужно оставаться спокойным. Я очень доволен работой команды и рад тому, чего она достигла», – сказал Гасли.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й