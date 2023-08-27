Кевин Магнуссен опустился на 16-е место после штрафа в пять секунд

Пилот « » получил 5-секундный штраф после финиша Гран-при Нидерландов.

Гонщика наказали за то, что перед рестартом он отстал от впереди идущего соперника на расстояние длиною в более чем 10 болидов.

В итоге Магнуссен опустился с 14-го места на 16-е, а пилот « » и пилот « » Юки Цунода поднялись на строчку выше – 14-ю и 15-ю соответственно.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й