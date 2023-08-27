Кевин Магнуссен опустился на 16-е место после штрафа в пять секунд

Теги Альфа Таури Формула-1 Валттери Боттас Кевин Магнуссен Хаас Альфа Ромео Гран-при Нидерландов Юки Цунода Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил 5-секундный штраф после финиша Гран-при Нидерландов.

Гонщика наказали за то, что перед рестартом он отстал от впереди идущего соперника на расстояние длиною в более чем 10 болидов.

В итоге Магнуссен опустился с 14-го места на 16-е, а пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас и пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поднялись на строчку выше – 14-ю и 15-ю соответственно.

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