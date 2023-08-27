Пьер Гасли о третьем месте: «Я просто хочу сказать: «Вперед!»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, где стал третьим.

«Я просто хочу сказать: «Вперед!» Какая гонка. Мы вернулись с летнего перерыва – и это был не самый легкий период в году. Мы пытаемся стать лучше из гонки в гонку.

Было приятно немного отдохнуть и вернуться к делу. Я очень рад за ребят и тому, что мы стали третьими», – сказал Гасли.

Пьер также поделился мыслями касательно 5-секундного штрафа пилота « » , который и позволил французу финишировать на подиуме.

«Я был весьма разочарован, когда ранее в гонке получил штраф в пять секунд. Так что я подумал, что теперь счет 1:1. Затем я атаковал изо всех сил, чтобы удержаться в пределах пяти секунд – и мне это удалось. Это была очень длинная гонка, очень сложная – от старта до финиша».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й