Пьер Гасли о третьем месте: «Я просто хочу сказать: «Вперед!»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Пьер Гасли Гран-при Нидерландов Альпин Авто

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Нидерландов, где стал третьим.  

«Я просто хочу сказать: «Вперед!» Какая гонка. Мы вернулись с летнего перерыва – и это был не самый легкий период в году. Мы пытаемся стать лучше из гонки в гонку.

Было приятно немного отдохнуть и вернуться к делу. Я очень рад за ребят и тому, что мы стали третьими», – сказал Гасли.

Пьер также поделился мыслями касательно 5-секундного штрафа пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который и позволил французу финишировать на подиуме.

«Я был весьма разочарован, когда ранее в гонке получил штраф в пять секунд. Так что я подумал, что теперь счет 1:1. Затем я атаковал изо всех сил, чтобы удержаться в пределах пяти секунд – и мне это удалось. Это была очень длинная гонка, очень сложная – от старта до финиша».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

3 комментария

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Zver
Красавчик Гасли, и Альпин наконец-то на подиуме)
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Посторонним В
Молорик Гасленыш, насолил РБшным тварям, украв у Чеко подиум. Ну и в копилку своей карьеры добавил ачивку. Будет, что внукам рассказать. Хотя честно, не люблю его.
ага, пипец прямо РБ расстроились, подиум у них за 3 место выиграли.
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