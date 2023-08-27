Пьер Гасли: «Уильямс» перестал быть медленной машиной»
Гонщик «Альпин» Пьер Гасли отметил впечатляющий прогресс «Уильямса».
В квалификации к Гран-при Нидерландов оба пилота «Уильямса» пробились в третий сегмент впервые с 2017 года.
«Уильямс» перестал быть медленной машиной. Полагаю, все мы согласимся, что команда сделала огромный шаг вперед.
Болид крайне быстр на прямых и раньше был не столь быстрым в поворотах. Но машина с отличной скоростью на прямых и приличной в поворотах – достаточно быстрая машина. Обгонять их тяжело, а завтра оба пилота будут стартовать впереди нас. Это не облегчит нам жизнь.
Должен сказать, «Уильямс» очень силен в этот уик-энд. В каком-то смысле это не слишком удивляет, потому что на прошедших этапах мы оценивали их примерно так же. В этом сезоне команда стала гораздо более конкурентоспособной, но, конечно, проход обеими машинами в третий сегмент – впечатляющий результат.
Мы стали несколько иначе учитывать «Уильямс» в нашей стратегии в сравнении с другими болидами из-за такого преимущества по максимальной скорости. За этими машинами не хочется застрять, как это случилось со мной в Спа.
Но это гонки, и надо находить другие пути, если такое происходит. В итоге мы совершили красивый обгон по внешней в Спа. Однако должен сказать, что опережать других соперников легче», – заявил Гасли после квалификации, которую завершил 12-м.
«Уильямс» впервые с 2017-го пробился в 3-й сегмент квалификации двумя машинами
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