Тото Вольфф о блокировках в квалификации: «Если вы знаете, что не сядете в тюрьму за обман налоговой, то вы будете обманывать налоговую»

Руководитель « » раскритиковал судей Гран-при Нидерландов за то, что те сразу не оштрафовали ряд пилотов из-за блокировки соперников.

По мнению Вольффа, именно по этой причине не смог пройти в третий сегмент и теперь стартует 13-м.

«У Льюиса действительно весь уик-энд был хороший темп. Очень больно наблюдать за тем, как из-за трафика не удается попасть в третий сегмент – который он [Хэмилтон] бы заслужил.

Еще, по-моему, довольно противно смотреть на блокировки. Не знаю, стало ли это уже чем-то нормальным – ведь людей, кажется, это не беспокоит, или их не наказывают. Если вы видели блокировку от в первом сегменте, а это явно блокировка, то там не последовало никакого расследования. А это стоило ему [Хэмилтону] третьего сегмента.

Думаю, ответ [на такие действия] – наказание. Наказание и еще раз наказание. Если вы знаете, что не сядете в тюрьму за обман налоговой, то вы будете обманывать налоговую.

Так что я не понимаю, почему за такие вещи не наказывают. В случае с несколькими пилотами в первом сегменте, очевидно, были блокировки.

А [Юки] Цунода – он отличный парень, – но он заблокировал Льюиса, когда тот был на быстром круге. Он [Цунода] не ушел с сухой линии. Он нырнул внутрь. Выглядело, будто Льюис потерял немного. Но виляния с сухой траектории на мокрую, а потом обратно на сухую имеют большое значение.

Думаю, 0,1 секунды позволила бы ему [Хэмилтону] попасть в третий сегмент. Так что нам нужно быть суровыми в вопросе наказаний. Тогда люди снова будут смотреть в зеркала», – считает Вольфф.

Цунода оштрафован за блокировку Хэмилтона в квалификации и потеряет 3 позиции на старте Гран-при Нидерландов