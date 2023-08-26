Тото Вольфф о блокировках в квалификации: «Если вы знаете, что не сядете в тюрьму за обман налоговой, то вы будете обманывать налоговую»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Альфа Таури Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Гран-при Нидерландов Юки Цунода Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал судей Гран-при Нидерландов за то, что те сразу не оштрафовали ряд пилотов из-за блокировки соперников.

По мнению Вольффа, именно по этой причине Льюис Хэмилтон не смог пройти в третий сегмент и теперь стартует 13-м.

«У Льюиса действительно весь уик-энд был хороший темп. Очень больно наблюдать за тем, как из-за трафика не удается попасть в третий сегмент – который он [Хэмилтон] бы заслужил.

Еще, по-моему, довольно противно смотреть на блокировки. Не знаю, стало ли это уже чем-то нормальным – ведь людей, кажется, это не беспокоит, или их не наказывают. Если вы видели блокировку от Алонсо в первом сегменте, а это явно блокировка, то там не последовало никакого расследования. А это стоило ему [Хэмилтону] третьего сегмента.

Думаю, ответ [на такие действия] – наказание. Наказание и еще раз наказание. Если вы знаете, что не сядете в тюрьму за обман налоговой, то вы будете обманывать налоговую.

Так что я не понимаю, почему за такие вещи не наказывают. В случае с несколькими пилотами в первом сегменте, очевидно, были блокировки.

А [Юки] Цунода – он отличный парень, – но он заблокировал Льюиса, когда тот был на быстром круге. Он [Цунода] не ушел с сухой линии. Он нырнул внутрь. Выглядело, будто Льюис потерял немного. Но виляния с сухой траектории на мокрую, а потом обратно на сухую имеют большое значение.

Думаю, 0,1 секунды позволила бы ему [Хэмилтону] попасть в третий сегмент. Так что нам нужно быть суровыми в вопросе наказаний. Тогда люди снова будут смотреть в зеркала», – считает Вольфф.

Цунода оштрафован за блокировку Хэмилтона в квалификации и потеряет 3 позиции на старте Гран-при Нидерландов

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jurgen Klinsmann
а тото не прокомментирует блокировку хэмом цуноды?🤔
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Vorontsov
>Выглядело, будто Льюис потерял немного.

А ещё сам Льюис сказал что ничего не потерял, но Тото виднее.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
передайте Тотохе , что если будут так штрафовать, то Люся никогда даже с третьего место не стартует, один из грязных гонщиков всех времен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дудников
Про тюрьму-налоговой по Фрейду вырвалось? Вольффу-то конечно виднее как стать миллиардером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий