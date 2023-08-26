Тото Вольфф о блокировках в квалификации: «Если вы знаете, что не сядете в тюрьму за обман налоговой, то вы будете обманывать налоговую»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал судей Гран-при Нидерландов за то, что те сразу не оштрафовали ряд пилотов из-за блокировки соперников.
По мнению Вольффа, именно по этой причине Льюис Хэмилтон не смог пройти в третий сегмент и теперь стартует 13-м.
«У Льюиса действительно весь уик-энд был хороший темп. Очень больно наблюдать за тем, как из-за трафика не удается попасть в третий сегмент – который он [Хэмилтон] бы заслужил.
Еще, по-моему, довольно противно смотреть на блокировки. Не знаю, стало ли это уже чем-то нормальным – ведь людей, кажется, это не беспокоит, или их не наказывают. Если вы видели блокировку от Алонсо в первом сегменте, а это явно блокировка, то там не последовало никакого расследования. А это стоило ему [Хэмилтону] третьего сегмента.
Думаю, ответ [на такие действия] – наказание. Наказание и еще раз наказание. Если вы знаете, что не сядете в тюрьму за обман налоговой, то вы будете обманывать налоговую.
Так что я не понимаю, почему за такие вещи не наказывают. В случае с несколькими пилотами в первом сегменте, очевидно, были блокировки.
А [Юки] Цунода – он отличный парень, – но он заблокировал Льюиса, когда тот был на быстром круге. Он [Цунода] не ушел с сухой линии. Он нырнул внутрь. Выглядело, будто Льюис потерял немного. Но виляния с сухой траектории на мокрую, а потом обратно на сухую имеют большое значение.
Думаю, 0,1 секунды позволила бы ему [Хэмилтону] попасть в третий сегмент. Так что нам нужно быть суровыми в вопросе наказаний. Тогда люди снова будут смотреть в зеркала», – считает Вольфф.
Цунода оштрафован за блокировку Хэмилтона в квалификации и потеряет 3 позиции на старте Гран-при Нидерландов
А ещё сам Льюис сказал что ничего не потерял, но Тото виднее.