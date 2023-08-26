Джордж Расселл: «Не думаю, что нам хватит темпа для борьбы с Ферстаппеном»

Пилот « » поделился мнением о шансах команды побороться с «Ред Булл» на предстоящем .

Расселл начнет завтрашнюю гонку с третьей позиции.

«Ред Булл» сейчас выступает на отличном уровне, но мне кажется, что нам просто нужно прибавить и постараться чуть больше на них давить. Потому что в данный момент у них есть достаточно комфортный буфер, и когда ты поймал ритм, вошел в колею, то можешь даже позволить себе небольшую ошибку и все равно добиться отличного результата. Когда ты знаешь, что можешь позволить себе допустить ошибку и это не будет стоить тебе потери пары позиций, давление на тебя намного меньше. Так что нам нужно продолжать работать.

Что касается гонки, я не думаю, что нам хватит темпа для борьбы с . Сейчас он находится в своей лиге. Но я уверен, что смогу дать бой . Также здорово видеть Алекса Албона на четвертой позиции. Думаю, в начале гонки он тоже поборется, а дальше также нужно будет посмотреть, куда сможет прорваться Серхио Перес. Вероятно, позади он будет главной угрозой», – рассказал Расселл.

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