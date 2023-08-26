Шарль Леклер: «Не терпится сесть за руль «Феррари»-2024»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер будет рад попрощаться с машиной на сезон-2023.

Квалификацию к Гран-при Нидерландов Шарль завершил аварией в третьем сегменте.

«В «Формуле-1» важно знать, какой баланс у тебя будет в повороте. Но в данный момент я въезжаю в поворот и не имею представления, столкнусь ли с огромной недостаточной поворачиваемостью или огромной избыточной поворачиваемостью – это очень сильно усложняет ситуацию.

Уик-энд очень трудный, но, надеюсь, мы проведем чистую гонку», – сообщил монегаск.

Леклер признался, что ждет момента, когда сядет за руль машины-2024, которая, как сообщал глава отдела шасси «Феррари» Энрико Кардиле, будет совершенно иной:

«Отличная новость. Конечно, мне не терпится, но сначала надо завершить сезон-2023. В то же время мы можем лишь идти в другом направлении, потому что в данный момент болидом действительно трудно управлять.

Очень сложно ехать на пределе. В этот уик-энд трудности особенно серьезные. Мы должны находиться очень далеко от предела возможностей, поскольку иначе ты просто не знаешь, что случится. Именно это и произошло во время моего круга в третьем сегменте. Трудная ситуация».

Энрико Кардиле о машине «Феррари» 2024 года: «Это будет совершенно новый болид»

Шарль Леклер об аварии: «Я не делал ничего необычного. «Феррари» тяжело управлять в этот уик-энд»

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4 комментария

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Minuvert
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Биомеханоид
Хех, ну удачи
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ibra207
🤦🏻‍♂️ и так из года в год
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Scorpio
Ответ Minuvert
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Редко, это говорю, но ты хорош))
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