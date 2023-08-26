Шарль Леклер об аварии: «Я не делал ничего необычного. «Феррари» тяжело управлять в этот уик-энд»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об аварии в Зандворте.

Леклер разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Нидерландов и завершил сессию на девятой позиции.

«Я не требовал от машины слишком многого. У меня было время посмотреть онборд, и я не делал ничего необычного, как, к примеру, в Майами.

В этот уик-энд болидом управлять тяжело, мы испытываем то сильную недостаточную, то избыточную поворачиваемость, условия были трудными.

Попробуем улучшить ситуацию и сделать так, чтобы в гонке машина ехала как можно быстрее. Сейчас сложно понять, как болид будет реагировать в поворотах – в девятом и десятом у нас трудности с практики. Есть две вещи, которые нужно улучшить, и пока мы это не сделали.

Это не оправдание, я допустил ошибку, однако в этот уик-энд действительно тяжело. Постараемся сделать все возможное с учетом того, что в нашем распоряжении», – заявил Шарль в эфире итальянского Sky Sport.

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