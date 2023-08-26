Шарль Леклер об аварии: «Я не делал ничего необычного. «Феррари» тяжело управлять в этот уик-энд»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об аварии в Зандворте.

Леклер разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Нидерландов и завершил сессию на девятой позиции.

«Я не требовал от машины слишком многого. У меня было время посмотреть онборд, и я не делал ничего необычного, как, к примеру, в Майами.

В этот уик-энд болидом управлять тяжело, мы испытываем то сильную недостаточную, то избыточную поворачиваемость, условия были трудными.

Попробуем улучшить ситуацию и сделать так, чтобы в гонке машина ехала как можно быстрее. Сейчас сложно понять, как болид будет реагировать в поворотах – в девятом и десятом у нас трудности с практики. Есть две вещи, которые нужно улучшить, и пока мы это не сделали.

Это не оправдание, я допустил ошибку, однако в этот уик-энд действительно тяжело. Постараемся сделать все возможное с учетом того, что в нашем распоряжении», – заявил Шарль в эфире итальянского Sky Sport.

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8 комментариев

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Rjcnbr
"Я не делал ничего необычного, я просто въехал в стену, как обычно," - сказал второй пилот Феррари Чарльз Эклерк
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ibra207
Ответ Rjcnbr
"Я не делал ничего необычного, я просто въехал в стену, как обычно," - сказал второй пилот Феррари Чарльз Эклерк
Зато пределы найдены
+7
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King_X
Шарль задолбался от такого болида, и решил, что чем закрытый парк и настройки на дождь - лучше вылететь в стену и подготовить машину к гонке 😂

Иначе не понять, почему он даж не поворачивал и вперёд ехал, хахах
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Forever and Ever
Ну видимо скоро на выход.
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Rjcnbr
Ответ United_LP
Завтра "второй пилот" проедет "первого"
Не уверен что команда сможет правильно собрать машину за день
+6
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Schiaff1no
Ответ Rjcnbr
"Я не делал ничего необычного, я просто въехал в стену, как обычно," - сказал второй пилот Феррари Чарльз Эклерк
Ну так то приехать шестым не меньший провал, чем стену поцеловать. Каждый отличился в своей профильной дисциплине. Сайнц допердел, Леклер намотался на стену, друг друга стоят
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pan_admiral
Напоминает комментарии одного сэра после неудачных гонок
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