Шарль Леклер об аварии: «Я не делал ничего необычного. «Феррари» тяжело управлять в этот уик-энд»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об аварии в Зандворте.
Леклер разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Нидерландов и завершил сессию на девятой позиции.
«Я не требовал от машины слишком многого. У меня было время посмотреть онборд, и я не делал ничего необычного, как, к примеру, в Майами.
В этот уик-энд болидом управлять тяжело, мы испытываем то сильную недостаточную, то избыточную поворачиваемость, условия были трудными.
Попробуем улучшить ситуацию и сделать так, чтобы в гонке машина ехала как можно быстрее. Сейчас сложно понять, как болид будет реагировать в поворотах – в девятом и десятом у нас трудности с практики. Есть две вещи, которые нужно улучшить, и пока мы это не сделали.
Это не оправдание, я допустил ошибку, однако в этот уик-энд действительно тяжело. Постараемся сделать все возможное с учетом того, что в нашем распоряжении», – заявил Шарль в эфире итальянского Sky Sport.
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Иначе не понять, почему он даж не поворачивал и вперёд ехал, хахах