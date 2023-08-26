Джордж Расселл: «Завтра у нас будут хорошие шансы побороться за место на подиуме»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, в которой занял третье место.

«Действительно отличная сессия. Квалификация была одной из моих сильных сторон в начале сезона, но вот в последнее время все шло немного не так.

Хорошо, что в чемпионате был перерыв, я вернулся со свежими идеями, перезагрузившись, и завтра у нас будут хорошие шансы побороться за место на подиуме.

Круг я проехал нормально. В дождевых или промежуточных условиях, когда нужно только-только переходить на «слики» и усиленно прогревать покрышки, у нас обычно есть проблемы. Однако мы знаем, что эта слабость в квалификациях обычно становится сильной стороной в гонках.

Гонка будет захватывающей. Уверен, Макса ждет приятная воскресная поездка, он будет махать трибунам и все такое. Мы же, надеюсь, сможем побороться с Алексом Албоном, Ландо Норрисом и остальными ребятами», – рассказал Расселл.

Ферстаппен выиграл квалификацию на домашнем Гран-при. «Макларен» – вторая сила, Албон тащит «Уильямс»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий