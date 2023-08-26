Джордж Расселл: «Завтра у нас будут хорошие шансы побороться за место на подиуме»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«Действительно отличная сессия. Квалификация была одной из моих сильных сторон в начале сезона, но вот в последнее время все шло немного не так.

Хорошо, что в чемпионате был перерыв, я вернулся со свежими идеями, перезагрузившись, и завтра у нас будут хорошие шансы побороться за место на подиуме.

Круг я проехал нормально. В дождевых или промежуточных условиях, когда нужно только-только переходить на «слики» и усиленно прогревать покрышки, у нас обычно есть проблемы. Однако мы знаем, что эта слабость в квалификациях обычно становится сильной стороной в гонках.

Гонка будет захватывающей. Уверен, Макса ждет приятная воскресная поездка, он будет махать трибунам и все такое. Мы же, надеюсь, сможем побороться с Алексом Албоном, Ландо Норрисом и остальными ребятами», – рассказал Расселл.

Ферстаппен выиграл квалификацию на домашнем Гран-при. «Макларен» – вторая сила, Албон тащит «Уильямс»