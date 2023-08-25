Шарль Леклер: «Мы еще способны заметно прибавить в скорости»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Леклер признал, что команде нужно работать над оптимизацией настроек, чтобы повысить скорость болида.

«В целом это был трудный для нас день. Плотность результатов в пелотоне, как кажется, очень высокая, и мы еще способны заметно прибавить в скорости. В особенности это касается квалификационного темпа. Сегодня вечером мы над этим поработаем.

Прогноз погоды обещает завтра дождь, так что это еще один фактор, к которому нам придется адаптироваться», – рассказал Леклер.

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