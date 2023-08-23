Технический директор «Астон Мартин»: «Команда предпринимает необходимые шаги, чтобы устранить слабые стороны болида»

Теги Формула-1 Астон Мартин Дэн Фэллоус Гран-при Нидерландов Авто

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоус рассказал, в каком состоянии команда подходит к старту второй половины сезона.

По словам Фэллоуса, в команде разобрались в причинах, которые не позволяли машине работать достаточно эффективным образом и подготовленные к Гран-при Нидерландов обновления должны помочь устранить проблемы.

«Мы без устали трудились над тем, чтобы улучшить свое понимание особенностей работы болида. И мы считаем, что теперь хорошо понимаем, в каких именно областях находятся слабые стороны машины и команда предпринимает необходимые шаги, чтобы устранить эти слабые стороны.

Мы надеемся, что с подготовленными обновлениями на этапе в Зандворте мы сможем подтвердить то, что команда движется в правильном направлении и поможем Лансу и Фернандо побороться за очки в этот уик-энд», – рассказал Фэллоус.

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4 комментария

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Великий Алонсо
"побороться за очки в этот уик-энд". Ох, вот это цель, обалдеть! Побороться за сами очки, когда Алонсо в первых 8 гонках 6 раз на подиуме побывал, а теперь уже цель побороться за очки. Настрой лузеров, сразу Альпин вспоминается, у них тоже праздником было просто очки набрать. Алонсо насрать на ваши очки. Куда вся скорость пропала? Раз обосрались - лучше промолчать, чем вот такое говорить, цель у них "в очки попасть", неудачники 🖕
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Великий Алонсо
Все-таки какие бы вложения в команду не были, середняк он и есть середняк, Форс-Индия и Рейсинг-Поинт в совсем недавнем прошлом. Начинали сезон 2 командой пелетона, сейчас уже 5-е в лучшем случае, Мерседес уже далеко оторвались вперёд, ну конечно, это же Мерседес, там огромные деньги и чемпионы работают которые знают что делать. Астон Мартину до них далеко, предсказуемо слитая гонка обновлений не только Мерседесу, но и Феррари и даже Макларену, просто жесть. Астон-Мартин конечно получше чем Альпин, спасибо им за 6 подиумов Фернандо, но топ-командой и не пахнет.
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Mittermeyer
Вот будет смешно, когда обновления вернут Астон на 2ое место в чемпионате, наблюдать за переобуванием Великого Алонсо. Раз уж Мерседес умудрился 3 раза привести крупные обновления, которые дали прибавку, обладая более слабым инженерным составом, то Астону ничего не мешает сделать скачок, учитывая что бабла у них еще много осталось после канадской обновы.
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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Все-таки какие бы вложения в команду не были, середняк он и есть середняк, Форс-Индия и Рейсинг-Поинт в совсем недавнем прошлом. Начинали сезон 2 командой пелетона, сейчас уже 5-е в лучшем случае, Мерседес уже далеко оторвались вперёд, ну конечно, это же Мерседес, там огромные деньги и чемпионы работают которые знают что делать. Астон Мартину до них далеко, предсказуемо слитая гонка обновлений не только Мерседесу, но и Феррари и даже Макларену, просто жесть. Астон-Мартин конечно получше чем Альпин, спасибо им за 6 подиумов Фернандо, но топ-командой и не пахнет.
переобувочка)
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