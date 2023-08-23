Технический директор «Астон Мартин»: «Команда предпринимает необходимые шаги, чтобы устранить слабые стороны болида»

Технический директор « » Дэн Фэллоус рассказал, в каком состоянии команда подходит к старту второй половины сезона.

По словам Фэллоуса, в команде разобрались в причинах, которые не позволяли машине работать достаточно эффективным образом и подготовленные к обновления должны помочь устранить проблемы.

«Мы без устали трудились над тем, чтобы улучшить свое понимание особенностей работы болида. И мы считаем, что теперь хорошо понимаем, в каких именно областях находятся слабые стороны машины и команда предпринимает необходимые шаги, чтобы устранить эти слабые стороны.

Мы надеемся, что с подготовленными обновлениями на этапе в Зандворте мы сможем подтвердить то, что команда движется в правильном направлении и поможем Лансу и Фернандо побороться за очки в этот уик-энд», – рассказал Фэллоус.

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