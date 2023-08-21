Фернандо Алонсо: «Гонки в Ле-Мане, «Индикар» или «Дакар» в большей степени являются автоспортом в чистом виде, чем «Ф-1»

Пилот « » рассказал, что стал иначе смотреть на «Формулу-1» после двух лет, проведенных в других гоночных сериях.

«На мой взгляд, « » очень сильно отличается от других гоночных серий. Она намного более эгоистична, в определенной степени гламурна, но, с другой стороны, в этом много фальшивого. Я считаю, что гонки в Ле-Мане, « » или «Дакар» в большей степени являются автоспортом в чистом виде, чем «Ф-1».

Но у «Формулы-1» всегда была эта привлекательность, люди всегда хотели посещать гонки, смотреть их по телевизору. Я тоже смотрел «Ф-1» по телевизору и начал чуть больше ценить те вещи, которые раньше мне, как гонщику, не очень нравились.

Процедура исполнения национального гимна, круг парада, чуть больше доступа для журналистов и телекамер. Будучи гонщиком ты все эти моменты терпеть не можешь. С другой стороны, когда смотришь за такими вещами по телевизору, тебе они интересны. И когда один-два гонщика перед стартом с улыбкой общаются с журналистами, тебе это нравится.

Поэтому, когда я вернулся в «Формулу-1» после перерыва, я стал спокойнее относиться к подобным вещам. Я сам стал немного внимательнее относиться к болельщикам, телевидению и прочим вещам, потому что понимаю их важность. И это стало возможным только потому, что я провел два года вне «Ф-1», – рассказал Алонсо.

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