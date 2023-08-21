Джеймс Воулз: «Миллиард долларов за команду «Ф-1» – много? Я бы так не сказал»

Теги Уильямс бизнес НФЛ Формула-1 Мерседес деньги Джеймс Воулз Авто

Джеймс Воулз не считает команды «Формулы-1» дорогими.

По мнению руководителя «Уильямса», чемпионат растет, поэтому оценка стоимости большинства коллективов в миллиард долларов или более является адекватной.

«Вот что интересно: миллиард долларов за команду – много ли это? Я бы так не сказал.

Самая дешевая команда НФЛ, если вы хотите потратить на это свои деньги, будет стоить четыре [миллиарда], дорогая – шесть. Мы не дорогие для своего спорта, и важно иметь запас прочности, ведь серия испытывает существенный рост.

Схему не до конца понимают, но, полагаю, так все и будет: «Мерседес» будет расти не благодаря вложению 100 миллионов во что-то, но из-за роста нашего спорта в целом. Это означает, что соперничество станет плотнее, и мы не сможем предсказать, кто выиграет в воскресенье. Так развивается «Ф-1», – сказал Воулз.

«Феррари» оценили в $3,9 млрд, средняя стоимость команд «Ф-1» выросла на 276 процентов с 2019-го (Forbes)

«Феррари» оценили в $3,13 млрд, стоимость 6 команд «Ф-1» превышает $1 млрд (Sportico)

1 комментарий

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White Pardus
Это означает, что соперничество станет плотнее, и мы не сможем предсказать, кто выиграет в воскресенье.◄ Вангую, бесплатно - Тапок!
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