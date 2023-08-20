Зак Браун: «В начале сезона «Макларену» было тяжело, но мы видели, что развитие болида в аэродинамической трубе идет очень хорошо»

Исполнительный директор « » рассказал, что публичная критика со стороны лишь мотивировала команду в начале сезона.

«Макларен» очень плохо начал чемпионат, однако начиная с Гран-при Австрии команда смогла значительно улучшить машину, благодаря чему Ландо Норрис дважды сумел попасть на подиум.

«Нет, мы все предельно мотивированы. Мы вместе радуемся и вместе грустим. Так что даже если Ландо делает какие-то замечания, он последовательно придерживается своей позиции и это мотивирует команду.

Мы не падаем духом и боремся изо всех сил. То есть, если посмотреть на то, как для нас начался сезон, можно действительно говорить о том, что нам было тяжело.

Тем не менее, в глубине рабочих процессов мы видели, что развитие болида в аэродинамической трубе идет очень хорошо. То есть в начале сезона для нас все и правда было похоже на публичное избиение, но при этом мы знали, что процесс доработки болида идет очень хорошо. И в итоге команда отлично со всем справилась, так что у нас нет проблем с мотивацией», – рассказал Браун.

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