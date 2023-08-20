Кристиан Хорнер: «При выборе напарника Ферстаппена мы не ограничены только гонщиками «Альфа Таури»

Руководитель «Ред Булл» подтвердил контракт на следующий сезон.

По словам Хорнера, в « » могут задуматься об изменении состава пилотов только в 2025 году:

«У нас есть контракт. Мы довольны Чеко Пересом, он будет нашим гонщиком в следующем сезоне. При этом для нас всегда хорошо, когда есть (запасные варианты)…вся суть существования « », а до этого «Торо Россо», в тренировке гонщиков, которые бы потенциально могли перейти в «Ред Булл».

Вот почему в случае с Ником де Врисом – который, по ощущениям, никогда не был кандидатом на переход в «Ред Булл», – работал аргумент того, какой был смысл в продолжении сотрудничества, учитывая все факторы?

Хорошо, что в контексте сезона-2025 у нас есть варианты. То есть, у есть контракт до конца 2028 года. Контракт Чеко действует до конца следующего года.

Если Чеко будет выступать на своем уровне, мы продолжим работать с ним. Если по какой-то причине этого не случится, тогда будут варианты. При этом в выборе мы не ограничены только гонщиками «Альфа Таури». Ведь в пелотоне есть огромное количество пилотов, которые бы очень хотели выступать за «Ред Булл».

Хорнер считает, что Риккардо вполне может считаться кандидатом на 2025-й год, несмотря на возраст:

«Я не считаю возраст каким-то препятствием. Особенно когда смотрю на то, как выступают Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Главное – что происходит в голове».

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