Шарль Леклер: «Однажды хотелось бы выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с братом»

Пилот «Феррари» рассказал, что хотел бы однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» со своим братом .

«Да, думал об этом много раз. Однажды мне бы очень хотелось это сделать, и конечно с моим братом. Но я не знаю, случится ли это.

Также в экипаже должен быть Антонио (Фуоко), он член семьи « ». И он один из моих лучших друзей, мы выросли вместе. И он уже тренируется, готовясь, когда этот день наступит!

Посмотрим, будет ли это возможным, согласуется ли с нашими планами, ведь мы все сейчас выступаем в разных гоночных сериях. Но, может быть, однажды это случится», – рассказал Леклер.

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