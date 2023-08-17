Шарль Леклер: «Однажды хотелось бы выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с братом»

Теги Феррари 24 часа Ле-Мана Формула-1 Шарль Леклер Артур Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что хотел бы однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» со своим братом Артуром Леклером.

«Да, думал об этом много раз. Однажды мне бы очень хотелось это сделать, и конечно с моим братом. Но я не знаю, случится ли это.

Также в экипаже должен быть Антонио (Фуоко), он член семьи «Феррари». И он один из моих лучших друзей, мы выросли вместе. И он уже тренируется, готовясь, когда этот день наступит!

Посмотрим, будет ли это возможным, согласуется ли с нашими планами, ведь мы все сейчас выступаем в разных гоночных сериях. Но, может быть, однажды это случится», – рассказал Леклер.

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