Лиам Лоусон: «Я бы всем рекомендовал обдумать выступления в «Супер-Формуле» при наличии такой возможности»

Юниор « » Лиам Лоусон рассказал о том, что ему очень нравится выступать в японской «Супер-Формуле». И что уровень конкуренции и техники там выше, чем во многих европейских юниорских сериях.

Препятствием для выступлений в подобных сериях обычно становится необходимость зарабатывать очки для суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1».

При ныне действующей системе для допуска к выступлениям в «Ф-1» требуется набрать 40 баллов на дистанции трех последних сезонов.

Сразу 40 баллов можно набрать, если закончить сезон «Формулы-2» в первой тройке, в « » такео количество баллов дается за победу в чемпионате, а в «Формуле-3», «Формуле Е» и за победу в чемпионате начисляется 30 баллов.

В то время как в «Супер-Формуле» можно заработать максимум 25 баллов. Лоусон в данный момент занимает второе место в общем зачете серии.

«Это то, что я бы всем рекомендовал обдумать при наличии такой возможности.

К сожалению, с очками для суперлицензии в «Супер-Формуле» все сложно, поэтому многие гонщики фактически вынуждены идти в «Формулу-3» и «Формулу-2», именно чтобы заработать очки для суперлицензии. Потому что в других чемпионатах этих очков почти не дают.

Поэтому переход в «Супер-Формулу» без суперлицензии – это большой риск. К счастью для меня, поскольку у меня суперлицензия уже есть, я могу гоняться тут без особого давления, необходимости финишировать на определенной позиции, чтобы заработать баллы для суперлицензии», – рассказал Лоусон.

Лиам Лоусон: «Понимаю приглашение Риккардо – запрыгнуть в «Альфа Таури» посреди сезона крайне трудно. Моя цель – место в «Ф-1» на 2024-й»