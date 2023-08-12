Оскар Пиастри: «За первую половину сезона поставил бы себе «четверку». У меня было слишком много ошибок»

Пилот « » подвел итоги первой половины своего дебютного сезона в «Формуле-1».

В отличие от напарника, Пиастри пока так и не удалось подняться на подиум, однако австралиец отметил, что все равно остался доволен уровнем своих выступлений в нескольких гонках.

«Если бы я ставил оценку, то, вероятно, поставил бы себе «четверку». Просто, на мой взгляд, у меня было слишком много ошибок.

Я, как и все остальные, всегда стараюсь выжимать максимум из имеющихся возможностей, и мне кажется, что было несколько гонок, в которых я упустил шанс добиться чего-то большего.

Взять ту же квалификацию в Барселоне – да, в итоге стартовая позиция не сильно сказалась на нашем результате в гонке, но когда у вас появляется шанс квалифицироваться на столь высокой позиции, этим нужно стараться пользоваться…на тот момент сезона для нас такая возможность была большой редкостью.

Я допустил пару ошибок и в гонках. Но, с другой стороны, ты изначально понимаешь, что тебе нужно многому учиться и ошибки в такой ситуации будут неизбежно случаться. Просто этих ошибок было чуть больше, чем мне бы хотелось.

Но было и несколько хороших моментов. Мне кажется, что заняв столь высокую позицию в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, на втором для меня этапе в «Ф-1», я хорошо справился, и это придало мне уверенности в своих силах.

В Мельбурне я заработал свои первые очки, хоть это была и не совсем нормальная гонка, и заработал я очки не самым приятным образом.

Очень хороший уик-энд я провел в Сильверстоуне. У нас была машина, способная добиться результата, но и я сам, как мне кажется, выступил очень неплохо, проехал отличный круг в квалификации. Думаю, это была с запасом моя самая уверенная, цельная гонка – без ошибок, без серьезной нехватки темпа, я держался совсем рядом с Ландо, притом, что наши машины чуть-чуть отличались по конфигурации. Это выступление опять же придало мне уверенности в себе.

Во второй половине сезона хотелось бы повторять выступления такого уровня, вне зависимости от того, где именно мы будем находиться в расстановке сил. Это то, к чему я хочу стремиться», – рассказал Пиастри.

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