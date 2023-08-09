Даника Патрик о лучших гонщиках на равных машинах: «Алонсо и Ферстаппен. Хэмилтон совсем рядом»

Даника Патрик рассказала, кто победил бы в борьбе пилотов «Формулы-1» на равных машинах.

«Сложно не думать о . Ему 41, и он возродился и показывает силу, делает это снова и снова – словно второе пришествие. Очень впечатляет. Нельзя не учитывать [Ферстаппена], если мы рассматриваем все стили. Прекрасная пара пилотов – Макс и Алонсо, к тому же они оба достаточно агрессивны.

Очень интересно, что получится у [Хэмилтона]. Он добился таких успехов и может оказаться совсем рядом, особенно учитывая длину гонки: он очень стабилен, редко допускает ошибки. Он бы вырвал лидерство, когда эти двое боролись бы между собой», – поделилась мнением бывшая гонщица и « ».

Алонсо и Хэмилтон – в топ-3 лучших гонщиков 1-й половины сезона-2023 по версии The Race, Албон выше Расселла