Даника Патрик о лучших гонщиках на равных машинах: «Алонсо и Ферстаппен. Хэмилтон совсем рядом»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Индикар Формула-1 NASCAR Макс Ферстаппен Авто

Даника Патрик рассказала, кто победил бы в борьбе пилотов «Формулы-1» на равных машинах.

«Сложно не думать о Фернандо Алонсо. Ему 41, и он возродился и показывает силу, делает это снова и снова – словно второе пришествие. Очень впечатляет. Нельзя не учитывать Макса [Ферстаппена], если мы рассматриваем все стили. Прекрасная пара пилотов – Макс и Алонсо, к тому же они оба достаточно агрессивны.

Очень интересно, что получится у Льюиса [Хэмилтона]. Он добился таких успехов и может оказаться совсем рядом, особенно учитывая длину гонки: он очень стабилен, редко допускает ошибки. Он бы вырвал лидерство, когда эти двое боролись бы между собой», – поделилась мнением бывшая гонщица NASCAR и «Индикара».

Алонсо и Хэмилтон – в топ-3 лучших гонщиков 1-й половины сезона-2023 по версии The Race, Албон выше Расселла

2 комментария

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Мадина Уйгурова
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