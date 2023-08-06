Эмерсон Фиттипальди: «Альпин» не хватает помощи Алонсо в развитии болида»

Эмерсон Фиттипальди полагает, что «Альпин» страдает без многогранного Фернандо Алонсо.

Алонсо перешел в «Астон Мартин» из «Альпин» в 2023 году.

«Возможно, в лице Фернандо команда потеряла лидера по настройке машины. Команде не хватает гонщика вроде Фернандо, который помогает развитию болида.

Неважно, сколько у тебя телеметрии, машину чувствует пилот. Он проводит тесты, квалификации, Гран-при и анализирует, где теряет время, где слабые стороны болида, которые можно улучшить. Человеческие ощущения по-прежнему очень важны при развитии болида «Ф-1», – отметил двукратный чемпион мира.

ожидает, что «Астон Мартин» удастся решить текущие проблемы:

«На мой взгляд, скорость «Астон Мартин» осталась той же, что и в начале сезона. « » вернулся, « » сильно прибавил. Они обогнали «Астон Мартин» благодаря находкам за время последних нескольких Гран-при.

«Астон Мартин» должен отыгрываться. Надо посмотреть, чего не хватает. Потенциал для этого есть, но, когда коллективы вроде «Мерседеса» и «Макларена» прибавляют, это тяжелая ситуация.

Уверен, что Фернандо Алонсо вполне способен вернуть «Астон Мартин» в борьбу, это сильная команда».

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