Льюис Хэмилтон поддержал забастовку голливудских актеров: «Я знаю, за что они сражаются»

Теги Льюис Хэмилтон Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес Брэд Питт фильмы Авто

Льюис Хэмилтон высказал поддержку бастующим актерам Голливуда.

Брэд Питт, играющий главную роль в фильме о «Формуле-1», сопродюсером которого является пилот «Мерседеса», также приостановил работу.

«К счастью, у нас есть возможность продолжить некоторые съемки с командой каскадеров. Не думаю, что кому-либо это пошло на пользу, однако я поддерживаю актеров. Я знаю, за что они сражаются, и надеюсь, что скоро они придут к разрешению ситуации», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон также поблагодарил руководителей «Ф-1» за содействие:

«Всех прекрасно приняли, в съемочной бригаде отличный настрой, среди актеров и режиссеров. Все чувствуют любовь и приобщенность – считаю, это замечательно. Их приняли хорошо.

Так много людей упорно трудятся над проектом, и, к примеру, Стефано [Доменикали] сильно помогает. В нашем спорте такого никогда не было. Это огромное событие. Так что снимаю шляпу перед «Ф-1» и ее руководителями – они демонстрируют, что мы прогрессивны и находим новые способы двигаться вперед».

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9 комментариев

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Ответ Anastasia Smelova
Удобно что-то поддерживать, не вложившись в это своими деньгами. Посмотрели бы на него, если бы он вложился в фильм и съёмки пришлось бы прекратить.
Никто ничего не прекращает, чисто перенос будет по времени на полгода каких. Да ивцелом забастовку все поддержали кроме самих кинокомпаний, разумеется.
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Удобно что-то поддерживать, не вложившись в это своими деньгами. Посмотрели бы на него, если бы он вложился в фильм и съёмки пришлось бы прекратить.
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клоуны погорелого театра бастуют, такую канитель Люся не пропустит🤡🤡🤡
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Представляю, в какие суммы обойдется эта забастовка
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Ответ Yury Sin
Никто ничего не прекращает, чисто перенос будет по времени на полгода каких. Да ивцелом забастовку все поддержали кроме самих кинокомпаний, разумеется.
Слышал, что кинокомпании, типа Netflix, уже такие убытки несут, что много лет этими деньгами могли бы всем платить з/п не заморачиваясь.
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Ответ Yury Sin
Никто ничего не прекращает, чисто перенос будет по времени на полгода каких. Да ивцелом забастовку все поддержали кроме самих кинокомпаний, разумеется.
А чего бастуют?
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Ответ Anastasia Smelova
Удобно что-то поддерживать, не вложившись в это своими деньгами. Посмотрели бы на него, если бы он вложился в фильм и съёмки пришлось бы прекратить.
Он как раз является одним из продюсеров нового фильма про ф1
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Ответ Ascari
А чего бастуют?
Из-за низких зарплат
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Ответ Ascari
А чего бастуют?
Как чего, з/п маленькие, стоматолог дорогой, кредитное бремя тяжким грузом давит, цены на продукты в космос улетели, как ракета у Маска.))
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