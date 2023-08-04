Льюис Хэмилтон поддержал забастовку голливудских актеров: «Я знаю, за что они сражаются»

Льюис Хэмилтон высказал поддержку бастующим актерам Голливуда.

Брэд Питт, играющий главную роль в фильме о «Формуле-1», сопродюсером которого является пилот « », также приостановил работу.

«К счастью, у нас есть возможность продолжить некоторые съемки с командой каскадеров. Не думаю, что кому-либо это пошло на пользу, однако я поддерживаю актеров. Я знаю, за что они сражаются, и надеюсь, что скоро они придут к разрешению ситуации», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон также поблагодарил руководителей «Ф-1» за содействие:

«Всех прекрасно приняли, в съемочной бригаде отличный настрой, среди актеров и режиссеров. Все чувствуют любовь и приобщенность – считаю, это замечательно. Их приняли хорошо.

Так много людей упорно трудятся над проектом, и, к примеру, Стефано [Доменикали] сильно помогает. В нашем спорте такого никогда не было. Это огромное событие. Так что снимаю шляпу перед «Ф-1» и ее руководителями – они демонстрируют, что мы прогрессивны и находим новые способы двигаться вперед».

«Ф-1» показала черно-золотой болид героя Брэда Питта из нового фильма. Съемки начнутся на Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон о съемках фильма об «Ф-1»: «Брэд Питт настолько культовый актер, что его возраст вряд ли станет проблемой»