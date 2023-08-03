Марцин Будковский: «Амбиции «Альпин» становятся все выше, а вложения не растут»

Теги Ален Прост Макларен Формула-1 Астон Мартин Пэт Фрай Отмар Сафнауэр Алан Пермейн Марцин Будковский Рено Альпин Лоран Росси Авто

Марцин Будковский проанализировал трудности своей бывшей команды «Альпин».

Польский специалист был исполнительным директором коллектива, ранее выступавшего под брендом «Рено». Будковский согласился с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» и экс-советником команды Аленом Простом, который подверг резкой критике бывшего босса Лорана Росси.

Росси покинул «Альпин», как и руководитель Отмар Сафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

«В целом Ален и я смотрим на вещи под схожим углом. Я говорил с ним после того, как было объявлено о перестановках. Честно говоря, мне тоже грустно, ведь я до сих пор воспринимаю команду близко к сердцу. Я провел там много лет, знаю многих специалистов и контактировал с ними. Они заслуживают лучшего – лучших результатов и лучшего управления.

Проблема с «Рено» в «Формуле-1» всегда была в том, что амбиции очень высоки, однако финансовых ресурсов не хватает. Каждый год амбиции становятся все выше и выше, а ресурсы, которые вкладываются, не растут. Но совет директоров «Рено» никогда не хотел об этом слышать.

Отмар провел в «Формуле-1» много лет, работал в разных командах – он знает, что нужно для побед и как трудно их достичь. Также он знает, сколько тратят команды-победители и какой долгий путь ведет к успеху. Пожалуй, «Рено» такой подход не оценила.

Результаты «Астон Мартин» и «Макларена» в этом сезоне показывают, что прогресс можно ускорить. Хотя видно, что сейчас «Астон Мартин» слегка отступил, а у «Макларена» случаются хорошие и плохие моменты. Это нелинейный процесс. Тем не менее, результаты «Астон Мартин» и «Макларена» не улучшили положение «Альпин», – отметил Будковский в интервью Viaplay Sport Polska.

Ален Прост: «Некомпетентный Лоран Росси – замечательный пример эффекта Даннинга-Крюгера. «Альпин» заслуживает лучшего»

Сириль Абитебуль: «Перестановки в «Альпин» – следствие самонадеянности в начале сезона. Если не сталкиваешься с реальностью, начинаешь кормить себя сказками»

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