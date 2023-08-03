Марцин Будковский: «Амбиции «Альпин» становятся все выше, а вложения не растут»

Марцин Будковский проанализировал трудности своей бывшей команды «Альпин».

Польский специалист был исполнительным директором коллектива, ранее выступавшего под брендом «Рено». Будковский согласился с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» и экс-советником команды , который подверг резкой критике бывшего босса Лорана Росси.

Росси покинул «Альпин», как и руководитель Отмар Сафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор .

«В целом Ален и я смотрим на вещи под схожим углом. Я говорил с ним после того, как было объявлено о перестановках. Честно говоря, мне тоже грустно, ведь я до сих пор воспринимаю команду близко к сердцу. Я провел там много лет, знаю многих специалистов и контактировал с ними. Они заслуживают лучшего – лучших результатов и лучшего управления.

Проблема с «Рено» в «Формуле-1» всегда была в том, что амбиции очень высоки, однако финансовых ресурсов не хватает. Каждый год амбиции становятся все выше и выше, а ресурсы, которые вкладываются, не растут. Но совет директоров «Рено» никогда не хотел об этом слышать.

Отмар провел в «Формуле-1» много лет, работал в разных командах – он знает, что нужно для побед и как трудно их достичь. Также он знает, сколько тратят команды-победители и какой долгий путь ведет к успеху. Пожалуй, « » такой подход не оценила.

Результаты «Астон Мартин» и « » в этом сезоне показывают, что прогресс можно ускорить. Хотя видно, что сейчас « » слегка отступил, а у «Макларена» случаются хорошие и плохие моменты. Это нелинейный процесс. Тем не менее, результаты «Астон Мартин» и «Макларена» не улучшили положение «Альпин», – отметил Будковский в интервью Viaplay Sport Polska.

Ален Прост: «Некомпетентный Лоран Росси – замечательный пример эффекта Даннинга-Крюгера. «Альпин» заслуживает лучшего»

Сириль Абитебуль: «Перестановки в «Альпин» – следствие самонадеянности в начале сезона. Если не сталкиваешься с реальностью, начинаешь кормить себя сказками»