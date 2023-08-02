Фернандо Алонсо: «Желтая или красная карточка Роналду или Месси – большая история. Я порой оказываюсь в таких ситуациях»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо провел параллели между собой и величайшими футболистами современности.

«Если проводишь 20 лет на конкурентоспособном уровне в любом виде спорта, случаются разные эпизоды.

Посмотрите на теннис, футбол, что угодно. При всем уважении к другим футболистам, никто не знает о моментах, которые случаются с правым полузащитником какой-нибудь маленькой команды.

Если Роналду, Месси или другой известный футболист получает желтую, красную карточку или [что-то говорит в] интервью, это становится большой историей. Полагаю, я порой оказываюсь в таких ситуациях», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» и гонщик «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо: «Я не задерживал Хэмилтона в Венгрии-2007 – мне поставили старые шины. «Макларен» подал протест против себя, штраф выписали по статье, которая не существовала» 

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