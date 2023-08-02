Фернандо Алонсо: «Желтая или красная карточка Роналду или Месси – большая история. Я порой оказываюсь в таких ситуациях»
Фернандо Алонсо провел параллели между собой и величайшими футболистами современности.
«Если проводишь 20 лет на конкурентоспособном уровне в любом виде спорта, случаются разные эпизоды.
Посмотрите на теннис, футбол, что угодно. При всем уважении к другим футболистам, никто не знает о моментах, которые случаются с правым полузащитником какой-нибудь маленькой команды.
Если Роналду, Месси или другой известный футболист получает желтую, красную карточку или [что-то говорит в] интервью, это становится большой историей. Полагаю, я порой оказываюсь в таких ситуациях», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» и гонщик «Астон Мартин».
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