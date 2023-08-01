«Альфа Ромео» будет брендировать моторы для «Хааса» с 2024 года (It.motorsport)

Теги Хонда Заубер Ред Булл Ауди Формула-1 Рено Хаас Альфа Ромео Авто

«Альфа Ромео» останется в «Формуле-1».

В конце 2023 года истекает соглашение итальянского автопроизводителя с «Заубером», который выступает в «Ф-1» как «Альфа Ромео». С сезона-2026 швейцарская конюшня станет заводской командой «Ауди».

По информации It.motorsport.com, «Альфа Ромео» договорилась с «Хаасом». Команда будет получать силовые установки «Феррари» под брендом «Альфа Ромео» с 2024 года. Стороны пока официально не подтвердили сделку.

Подобную схему неоднократно применяли в «Ф-1»: в частности, «Ред Булл» использовал моторы «Рено» как TAG Heuer и «Хонды» как «Ред Булл» (в нынешнем сезоне – как «Хонда RBPT»).

Ранее издание RacingNews365 сообщало, что «Альфа Ромео» станет титульным спонсором «Хааса», однако итальянское СМИ утверждает, что такая форма сотрудничества не рассматривается американской командой.

«Альфа Ромео» должна стать титульным спонсором «Хааса» с 2024 года (RacingNews365)

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Великолепная новость, приятно что Альфа остаётся
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