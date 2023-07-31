Гельмут Марко о шансах «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне: «Может быть, в итоге это и правда окажется возможным»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил шансы команды выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.

Изначально Марко считал это крайне маловероятным, но глядя на уровень выступлений Ферстаппена австриец признал, что это и правда может случиться.

«У Макса есть определенная манера поведения, уверенность, с которой он доводит дело до конца. Макс может непринужденно общаться с инженером по радио на скорости 300 км/ч, при этом все делая правильно. Это невероятные качества. И это очень сильно осложняет задачу соперникам Макса.

Мы хотим продолжать в том же духе. Задача выиграть все гонки кажется маловероятной и нереалистичной. Но мы начинаем в это верить. Может быть, в конечном итоге это и правда окажется возможным», – рассказал Марко.

Голос, осаживающий Ферстаппена по радио – Джейсон Стэйтем «Ред Булл». Выбран Феттелем, натаскивал Квята

6 комментариев

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Максим Макеев
Как говорил Доминик Форсажич «В такие вещи надо просто верить»
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Роман
Тяжело противостоять лучшему пилоту на лучшем болиде, превозмогания не помогут
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Philatelist79
Максу может помешать только сход из-за аварии. Жаль,что Чеко не везёт. Машина позволяет, но не может, не талант.
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Антон Якимцев
Ответ Роман
Тяжело противостоять лучшему пилоту на лучшем болиде, превозмогания не помогут
Именно так и есть, но у кого-то минусы и отрицалово головного мозга.
+2
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