Гельмут Марко о шансах «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне: «Может быть, в итоге это и правда окажется возможным»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил шансы команды выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.

Изначально Марко считал это крайне маловероятным, но глядя на уровень выступлений Ферстаппена австриец признал, что это и правда может случиться.

«У Макса есть определенная манера поведения, уверенность, с которой он доводит дело до конца. Макс может непринужденно общаться с инженером по радио на скорости 300 км/ч, при этом все делая правильно. Это невероятные качества. И это очень сильно осложняет задачу соперникам Макса.

Мы хотим продолжать в том же духе. Задача выиграть все гонки кажется маловероятной и нереалистичной. Но мы начинаем в это верить. Может быть, в конечном итоге это и правда окажется возможным», – рассказал Марко.

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