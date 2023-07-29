Серхио Перес о «суперопасной ситуации» в конце квалификации: «Пилоты просто остановились, разница в скорости была огромной»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Шарль Леклер Авто

Серхио Перес заявил, что мог попасть в серьезную аварию в конце квалификации к спринту.

В конце сессии на Гран-при Бельгии гонщик «Ред Булл» приближался к «Автобусной остановке» и намеревался начать еще один быстрый круг, когда на его пути оказался ряд медленных болидов.

«Это был хаос. Суперопасная ситуация: сухая траектория одна, и пилоты просто остановились. Разница в скорости была огромной – очень плохо.

Затем я начал свой заключительный круг на хвосте Шарля [Леклера], так что ничего не мог поделать», – сообщил мексиканец.

Перес начнет спринт восьмым.

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