Оскар Пиастри: «Доволен вторым местом, хотя проигрыш Ферстаппену 0,011 секунды разочаровывает»
Оскар Пиастри высказался о минимальном отставании от Макса Ферстаппена в Бельгии.
Пилот «Макларена» занял второе место в квалификации к спринту, уступив коллеге из «Ред Булл» 0,011 секунды.
«В целом я доволен, конечно, хотя когда пересекаешь старт-финишную черту и видишь себя на первой позиции, а потом оказываешься вторым, это разочаровывает, особенно с отставанием в 11 тысячных.
Я проехал очень хороший круг и не мог выжать сильно больше. Я очень доволен, что попал на первый ряд. Если есть трасса, где ты не хочешь стартовать с поула, то, пожалуй, эта», – заявил Пиастри.
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й
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