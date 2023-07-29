Оскар Пиастри: «Доволен вторым местом, хотя проигрыш Ферстаппену 0,011 секунды разочаровывает»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Авто

Оскар Пиастри высказался о минимальном отставании от Макса Ферстаппена в Бельгии.

Пилот «Макларена» занял второе место в квалификации к спринту, уступив коллеге из «Ред Булл» 0,011 секунды.

«В целом я доволен, конечно, хотя когда пересекаешь старт-финишную черту и видишь себя на первой позиции, а потом оказываешься вторым, это разочаровывает, особенно с отставанием в 11 тысячных.

Я проехал очень хороший круг и не мог выжать сильно больше. Я очень доволен, что попал на первый ряд. Если есть трасса, где ты не хочешь стартовать с поула, то, пожалуй, эта», – заявил Пиастри.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й

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2 комментария

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Фанат спорта01
Пиастри:32,011-47,471-29,585
Леклер:31,552-48,634-29,065.
времена по секторам.
+4
0
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Пингвин по кличке Бамос
ну красавчик! удачи в спринте
+3
0
+3
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