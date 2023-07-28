Оскар Пиастри: «Выступил недостаточно хорошо и не добрал время на круге, хотя мне комфортно выступать в таких условиях»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии, поделившись мнением о своем выступлении.

«Мне очень комфортно выступать в таких не самых простых условиях. В каком-то смысле то, что трасса начала высыхать и в итоге мы перешли на слики сыграло против меня, поскольку до этого я не проехал по этой трассе ни одного круга посуху за рулем болида «Ф-1».

Так что нужно было искать точки торможения и все такое. При этом трасса оставалась мокрой и скользкой, особенно вне накатанной траектории. В таких условиях не хочется опоздать с торможением и допустить ошибку. К сожалению, именно здесь я и не добрал время, выступив недостаточно хорошо»

Если говорить о перспективах, то «Феррари» в этот уик-энд кажется очень быстрой. Так что за второе место, вероятно, будут бороться даже не две, а три, или скорее даже четыре команды.

Впереди нас ждут еще одна квалификация и спринт, но я думаю, что мы можем быть уверены в себе. У нашей машины по-прежнему очень неплохой темп», – рассказал Пиастри.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й