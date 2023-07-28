Шарль Леклер: «Выиграть поул мы явно не могли, Ферстаппен был слишком быстр»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии.

Леклер закончил сессию со вторым результатом, однако из-за штрафа за замену коробки передач начнет воскресную гонку с поула.

«Неплохая для нас квалификация, особенно учитывая то, что в таких условия собрать вместе хороший круг бывает очень непросто. Я много работал над тем, чтобы прибавить, выступая в таких условиях, поскольку несколько гонок назад не очень комфортно чувствовал себя в них, и это окупилось, судя по всему.

Мы выехали на последнюю быструю попытку чуть-чуть раньше, чем было нужно, но выиграть поул мы сегодня явно не могли, Макс был слишком быстр. Мы могли бы оказаться чуть ближе к нему по результату, но в гонке у нас в любом случае будет отличная стартовая позиция.

Во втором сегменте было очень непросто. У меня возникла неприятная ситуация с Кевином Магнуссеном, который сначала врезался в стену, а потом продолжил ехать передо мной. Мне не удалось заранее проехать хороший круг, поэтому в последней попытке давление было максимальным.

В целом я доволен, но впереди нас по-прежнему ждет много работы, если мы хотим догнать «Ред Булл», – рассказал Леклер.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й