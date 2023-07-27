Юки Цунода: «Я уже многому учусь у Риккардо»

Юки Цунода рассказал, как ему работается с новым напарником Даниэлем Риккардо.

С этапа в Венгрии Риккардо занял место Ника де в « ».

«Все идет хорошо. Я уже многому у него учусь.

Проводить съемки с ним по четвергам весело – эти дни стали более забавными, думаю, если говорить о контенте. Что касается остального, мало что изменилось. Так что да, все идет хорошо.

Я и Даниэль говорим команде достаточно схожие вещи. Прошла всего одна гонка, так что, конечно, судить по Венгрии трудно, но пока различий [в обратной связи] немного», – сообщил Юки перед .

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