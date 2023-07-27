Юки Цунода: «Я уже многому учусь у Риккардо»

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Бельгии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Юки Цунода Авто

Юки Цунода рассказал, как ему работается с новым напарником Даниэлем Риккардо.

С этапа в Венгрии Риккардо занял место Ника де Вриса в «Альфа Таури».

«Все идет хорошо. Я уже многому у него учусь.

Проводить съемки с ним по четвергам весело – эти дни стали более забавными, думаю, если говорить о контенте. Что касается остального, мало что изменилось. Так что да, все идет хорошо.

Я и Даниэль говорим команде достаточно схожие вещи. Прошла всего одна гонка, так что, конечно, судить по Венгрии трудно, но пока различий [в обратной связи] немного», – сообщил Юки перед Гран-при Бельгии.

Даниэль Риккардо о внимании прессы после возвращения в «Ф-1»: «Ощущение было такое, будто я только что выиграл чемпионский титул»

Нико Росберг: «Риккардо и Ферстаппен – последние, кого я хотел видеть в зеркалах»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий