Юки Цунода: «Я уже многому учусь у Риккардо»
Юки Цунода рассказал, как ему работается с новым напарником Даниэлем Риккардо.
С этапа в Венгрии Риккардо занял место Ника де Вриса в «Альфа Таури».
«Все идет хорошо. Я уже многому у него учусь.
Проводить съемки с ним по четвергам весело – эти дни стали более забавными, думаю, если говорить о контенте. Что касается остального, мало что изменилось. Так что да, все идет хорошо.
Я и Даниэль говорим команде достаточно схожие вещи. Прошла всего одна гонка, так что, конечно, судить по Венгрии трудно, но пока различий [в обратной связи] немного», – сообщил Юки перед Гран-при Бельгии.
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