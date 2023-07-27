Даниэль Риккардо о внимании прессы после возвращения в «Ф-1»: «Ощущение было такое, будто я только что выиграл чемпионский титул»

Пилот « » рассказал, что удивился ажиотажу, который вызвало его возвращение в «Формулу-1».

Риккардо, заменивший в составе команды Ника де Вриса, дебютировал в сезоне на прошедшем Гран-при Венгрии.

«Думал, что сегодня журналистов будет уже меньше. Думал, обо мне ужа все забыли (смеется). В Венгрии же я просто постарался получить удовольствие от всего этого процесса. Даже в обычный медиа-день внимание прессы было колоссальным.

Я даже пошутил про ощущения того, будто я только что выиграл чемпионский титул. Интерес был просто огромным – и в такой ситуации нужно просто наслаждаться моментом, окунувшись в атмосферу. И в целом уик-энд прошел хорошо. Хотя в понедельник я чувствовал себя немного вымотанным.

Главное – это что я в целом был доволен своим выступлением. Но и в целом я просто был доволен тем, что вернулся в гонки, в «Ф-1», – рассказал Риккардо.

Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1», Норрис и Пиастри – в топ-3