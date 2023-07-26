Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1», Норрис и Пиастри – в топ-3

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим гонщиком Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

За этап на «Хунгароринге» Ферстаппен получил оценку в 9,6 балла, опередив занявшего второе место Ландо НоррисаМакларен»), чей результат составил 9,4 балла. Также в тройку лучших попал напарник Норриса по команде Оскар Пиастри с оценкой 8,2 балла.

Лучшие гонщики Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4

3. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,2

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,0

4. Алекс Албон («Уильямс») – 8,0

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8

7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 7,6

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,2

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,0

10. Шарль Леклер («Феррари») – 6,8

В общем зачете лидерство сохраняет Ферстаппен, чья средняя оценка на 1 балл выше, чем у занимающего второе место Фернандо Алонсо.

Фото: официальный сайт «Формулы-1»

Норрис – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1», Пиастри и Албон – в топ-3

1 комментарий

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Lordk
Расселлу 7.8? Риккардо 7.6? Почему так мало??
Пересу за что 7.2? Он же провалил и квалификацию, и гонку.
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