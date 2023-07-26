Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1», Норрис и Пиастри – в топ-3
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим гонщиком Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
За этап на «Хунгароринге» Ферстаппен получил оценку в 9,6 балла, опередив занявшего второе место Ландо Норриса («Макларен»), чей результат составил 9,4 балла. Также в тройку лучших попал напарник Норриса по команде Оскар Пиастри с оценкой 8,2 балла.
Лучшие гонщики Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4
3. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,2
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,0
4. Алекс Албон («Уильямс») – 8,0
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8
7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 7,6
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,2
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,0
10. Шарль Леклер («Феррари») – 6,8
В общем зачете лидерство сохраняет Ферстаппен, чья средняя оценка на 1 балл выше, чем у занимающего второе место Фернандо Алонсо.
Фото: официальный сайт «Формулы-1»
Норрис – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1», Пиастри и Албон – в топ-3
Пересу за что 7.2? Он же провалил и квалификацию, и гонку.