Ландо Норрис: «Пилотаж «Макларена» не сильно изменился, машина просто стала быстрее»

Ландо Норрис признался, что ощущения за рулем «Макларена» почти не поменялись.

В последних двух гонках принес « » первые два подиума за сезон. Резкий прогресс британской команды позволил ей опередить и оторваться от «Альпин» в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов.

«Мой честный ответ: [пилотаж] не сильно отличается, машина просто стала быстрее.

Изменился ли баланс? Не-а. Но какая разница, мы на подиумах и стали гораздо быстрее – это все, о чем я могу просить.

Болидом по-прежнему тяжело управлять, трудно пилотировать стабильно. Понятно, что мы должны прибавить по части работы с шинами и так далее, что думаю, было очевидно по прошлому уик-энду, это одна из наших слабых сторон.

Считаю, мы можем быть более чем довольны тем шагом вперед, который совершили. Я, как и любой гонщик, всегда буду жаловаться на что-то, однако наш прогресс – в первых трех гонках у нас возникали проблемы с выходом из первого сегмента, а теперь мы сражаемся за поул – я бы сказал, это самый значительный скачок в «Формуле-1» за очень долгое время, еще и по ходу сезона.

Я очень доволен. Всегда есть где прибавить, и мы над этим работаем», – заявил британский гонщик перед .

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