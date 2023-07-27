Нико Росберг: «В «Макларене» сделали что-то невероятное. И теперь они претендуют на победу в гонке»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года поделился мнением о прогрессе «Макларена» по ходу нынешнего сезона.

Росберг считает, что в данный момент «Макларен» стал второй по скорости командой в пелотоне и вполне может выиграть Гран-при в этом году:

«Болид «Макларена» стал настоящей силой, мы получили этому подтверждение. Конечно, трасса в Спа кардинально отличается (от трассы Гран-при Венгрии), но мы уже видели, насколько «Макларен» быстр на прямых, так что и в Спа у них все должно быть в порядке.

По ходу сезона им удалось добиться впечатляющего технического прогресса в работе с болидом. Это действительно весьма необычно, когда команда совершает такой скачок вперед по ходу сезона – с 13-го места на 2-е. Они сделали что-то невероятное…и теперь «Макларен» претендует на победу в гонке, и она уже скоро должна случиться».

Росберг отметил, что на стороне «Макларена» также играет фактор удачного сформированного состава пилотов:

«Ландо просто невероятен, он находится в процессе становления, это будущий чемпион, он уже гонщик мирового класса. И то, что сделали в «Макларене» – это невероятно. Надеюсь, они и сами это понимают.

Это также является ключевым этапом и отличной возможностью для новичка. В распоряжении Пиастри внезапно появилась хороша машина, и теперь у него есть пара гонок, в которых он должен заявить о себе, как о новичке, заявить о том, что он здесь надолго.

И Пиастри прекрасно справляется с этой задачей. Он тенью следует за Ландо, постоянно находится у него за спиной, в 0,1 – 0,2 секунды. Если Ландо второй, то Оскар третий – а в Венгрии он вообще оказался впереди. Так что он прекрасно справляется.

Да, мы видели, что у него есть и слабые места – и в Венгрии, и в Сильверстоуне, – что он пока не так хорошо справляется с работой с шинами на дистанции гонки и с поддержанием стабильного гоночного темпа.

Но не стоит недооценивать задачу, добиться этого очень непросто, здесь гонщику помогает опыт. действительно выглядит как настоящий профессионал и гонщик, который будет еще долго выступать в «Формуле-1», и это здорово».

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