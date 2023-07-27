Оскар Пиастри: «Единственная машина, которая была быстрее нас – это «Ред Булл». Так что мы можем ставить перед собой цели попадать на подиум»

Пилот « » поделился мнением о текущих возможностях команды.

Пиастри согласился с тем, что с учетом скорости болида команда может претендовать на подиум в каждой гонке:

«Думаю, что да, это так. Трассы в Сильверстоуне и в Венгрии были совсем разными, гонки проходили в совсем разных условиях – а как я уже говорил, в начале года у нас были просто кошмарные проблемы из-за разной температуры на трассах, – но Ландо все равно сумел попасть на подиум, а я финишировал пятым.

Так что да, единственная машина, которая была быстрее нас – это « ». Да, Льюис, безусловно, тоже был очень быстр, но в сравнении с тем, где мы были еще несколько гонок назад, нынешние результаты воодушевляют. И я думаю, что мы можем ставить перед собой такие цели на каждый ».

Пиастри признал, что ему нужно прибавлять в стабильности и в умении работать с шинами. При этом уже после гонки в Венгрии в «Макларене» обнаружили, что на темпе Пиастри негативно сказалось небольшое повреждение днища на его болиде:

«Я был правда очень доволен тем, как провел гонку на «Сильверстоуне». Не уверен, что мог сделать что-то большее. А гонка а Венгрии показала, что мне еще многому нужно научиться в умении работать с шинами.

На самом деле трасса в Барселоне была единственной, где мы находились в похожих условиях – в гонке было два пит-стопа, шины очень сильно изнашивались. Так что мне еще многому предстоит научиться.

К сожалению, таким вещам невозможно научиться на свободных заездах или на тестах, этому приходится учиться на собственном опыте уже в гонках».

«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?