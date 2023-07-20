«Мы жаловались на «Пирелли», но у нас никогда не было последовательной стратегии развития шин». Фредерик Вассер – о возможной смене поставщика для «Ф-1»

Руководитель « » высказался о возможной смене поставщика шин в «Формуле-1».

Заявки на участие в тендере на поставки шин для «Формулы-1», начиная с 2025 года, участвует нынешний поставщик серии – компания « », – а также компания «Бриджстоун», в прошлом уже работавшая в «Ф-1».

«Мы говорим о двух крупных компаниях, и я верю в обе. Если начинать разговор с «Пирелли», то нужно отметить, что на протяжении многих лет мы каждый год просили их о чем-то новом. Сначала мы хотели большей деградации шин, потом меньшей. Мы использовали термочехлы, а теперь собираемся от них отказаться.

Так что мы должны быть честны: иногда мы и правда жаловались на «Пирелли», но у нас никогда не было последовательной стратегии в отношении разработки шин.

Мы попросили и получили более широкие шины, перешли с 13-ти на 18-ти дюймовые колеса. С «Пирелли» мы знаем, что имеем и где находимся. Да, не все было идеальным, но идеала не бывает.

Что касается «Бриджстоун», то мы знаем, что в прошлом они хорошо делали свою работу. У меня была возможность поработать с ними в течение нескольких сезонов, и у нас были хорошие отношения.

Однако нужно помнить, что задача перед ними будет стоять очень непроста, особенно учитывая то, что будет непросто предоставить им возможности для необходимой тестовой программы, чтобы заниматься разработкой продукта.

Об использовании болида «Формулы-2» можно не думать, поскольку уровень прижимной силы относительно болида «Ф-1» там ниже в два раза. Я говорю об этом, потому что сейчас мы обсуждаем производителя, который в предыдущий свой раз работы в «Ф-1» привык ежедневно выезжать на трассу для проведения частных тестов.

Да, у японцев есть свое ноу-хаут и они могут предложить хороший продукт, но для его разработки потребуется огромное количество тестов, и этот фактор не стоит недооценивать», – рассказал Вассер.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?