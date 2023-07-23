Андреа Стелла о стратегии «Макларена»: «Мы мыслим как команда, а уже затем разбираемся со внутренними делами»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему Ландо Норриса позвали на пит-стоп раньше Оскара Пиастри, хотя британец шел позади напарника.

По словам Стеллы, команда опасалась андерката со стороны пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В результате благодаря более ранней остановке Норрису удалось не только остаться впереди Хэмилтона, но и пройти Пиастри.

«Что касается андерката во время первых пит-стопов, то вы следуете по более естественному пути. Сначала вы думаете о машине, которая больше подвержена риску, а затем уже думаете о другой.

После пит-стопа Ландо проехал супер-супер быстрый круг, из-за чего Оскар и потерял позицию. Честно говоря, наш подход в таких ситуациях заключается в том, чтобы, прежде всего, думать о команде. Мы мыслим как команда, а уже затем разбираемся со внутренними делами», – сказал Стелла.

Также руководитель «Макларена» объяснил, почему у Оскара Пиастри упал темп по ходу гонки. Команда подозревает, что пилот неудачно наехал на поребрик.

«У Оскара был поврежден болид – это означало, что он терял время из-за проблем со скоростью. Мы также думаем, что дело могло быть в прижимной силе задней части болида. Думаю, из-за нее возникла дополнительная деградация резины. И это одна из причин, почему он с трудом боролся не только с Ландо, но и другими болидами, нагонявшими его сзади».

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3 комментария

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mkryuchckov10@gmail.com
А в чем проблема. У Норриса гоночный темп выше. Во время того, как Пиастри был «первой» машиной, Ландо держался в 2-ух секундах. К концу дистанции, Оскар отстал намного приличнее
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Рнпрл Аари
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
А в чем проблема. У Норриса гоночный темп выше. Во время того, как Пиастри был «первой» машиной, Ландо держался в 2-ух секундах. К концу дистанции, Оскар отстал намного приличнее
Так он говорит что болид повредил, а так Пиастри очень даже хорошо ехал не хуже Ландо в начале
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ЭЮЯ
Да, было странно, вроде и пит был хорош 2.1 против 2.4 у Ландо, но в первом повороте Ландо был намного быстрее. А потом просто уехал. Ну и сначала показалось, что плохой темп на харде связан с выбором резины, но и затем на медиуме его не было. Очень странная гонка, с прекрасным первым отрезком и страданием в конце. 2 и 5 места при таком раскладе - не худший итог.
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