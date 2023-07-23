Андреа Стелла о стратегии «Макларена»: «Мы мыслим как команда, а уже затем разбираемся со внутренними делами»

Руководитель «Макларена» объяснил, почему позвали на пит-стоп раньше , хотя британец шел позади напарника.

По словам Стеллы, команда опасалась андерката со стороны пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В результате благодаря более ранней остановке Норрису удалось не только остаться впереди Хэмилтона, но и пройти Пиастри.

«Что касается андерката во время первых пит-стопов, то вы следуете по более естественному пути. Сначала вы думаете о машине, которая больше подвержена риску, а затем уже думаете о другой.

После пит-стопа Ландо проехал супер-супер быстрый круг, из-за чего Оскар и потерял позицию. Честно говоря, наш подход в таких ситуациях заключается в том, чтобы, прежде всего, думать о команде. Мы мыслим как команда, а уже затем разбираемся со внутренними делами», – сказал Стелла.

Также руководитель « » объяснил, почему у Оскара Пиастри упал темп по ходу гонки. Команда подозревает, что пилот неудачно наехал на поребрик.

«У Оскара был поврежден болид – это означало, что он терял время из-за проблем со скоростью. Мы также думаем, что дело могло быть в прижимной силе задней части болида. Думаю, из-за нее возникла дополнительная деградация резины. И это одна из причин, почему он с трудом боролся не только с Ландо, но и другими болидами, нагонявшими его сзади».

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й