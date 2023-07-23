Макс Ферстаппен: «Вероятно, все просто сложилось в мою пользу – в гонке у машины был очень хороший баланс»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Венгрии, на котором сумел одержать уверенную победу.

Ферстаппен считает, что такое преимущество в гонке во многом стало стечением обстоятельств – и что «Ред Булл» просто удалось идеально попасть в настройки болида.

«Мы попробовали пару вещей, подбирая варианты настроек болида – и, вероятно, сегодня этот вариант отлично сработал. Но, при этом, мы перепробовали огромное количество вариантов по ходу уик-энда, и ни один из них не сработал, если говорить о скорости болида на одном быстром круге.

Возможно, нам просто не удалось заставить шины работать на одном быстром круге, в то время как в гонке у тебя больше времени, шины нагреваются и дольше остаются в таком состоянии.

Вероятно, для этого тебе нужен совсем другой баланс, другие настройки. И в целом вчера у меня и правда были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Сегодня же было теплее, температура была выше – и воздуха, и дорожного покрытия. Так что, вероятно, все просто сложилось в мою пользу и поэтому сегодня у моей машины был такой хороший баланс.

Это был один из тех дней, когда на машину можно было бы поставить вообще любые шины. В конце гонки мы могли бы перейти хоть на «софт», и у нас все равно все было бы хорошо», – рассказал Ферстаппен.

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