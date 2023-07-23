Джордж Расселл о прорыве с 18-го места: «6-я позиция – выше ожиданий. Стратеги говорили об 11-й или о 7-й, если выжмем максимум»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл не предполагал, что отыграет 12 мест на Гран-при Венгрии.

Расселл начал гонку 18-м после провала в квалификации и финишировал шестым.

«Шестая позиция – выше ожиданий. До гонки стратеги говорили об 11-й или о 7-й, если мы выжмем максимум. И вот мы на шестом месте, впереди обеих « », которые стартовали на 12 позиций выше нас.

Машина была очень быстрой. Это один из моих любимых автодромов, один из лучших для меня, и команда обычно выступает здесь здорово.

Скорость не стала неожиданностью. Обидно – я считал, что вчера мы могли оказаться рядом с [Хэмилтоном]. Если бы команда стартовала двумя болидами с двух первых рядов, динамика была бы другой. Небольшой шанс упущен, однако мы заработали очки для второго места в чемпионате и примем результат», – высказался Джордж.

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