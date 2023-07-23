Джордж Расселл: «Мерседес» и «Макларен» равны по скорости. Когда Пиастри достигнет уровня Норриса, команда станет настоящей угрозой»

Джордж Расселл ответил на вопрос, чья машина быстрее – «Мерседеса» или «Макларена».

На Гран-при Венгрии пилот « » прорвался на шестое место с 18-го, его напарник стал четвертым. Гонщики « » успешно проводят второй этап подряд: финишировал вторым, Оскар Пиастри – пятым.

«Может, «Макларен» на один маленький шаг впереди – пожалуй, это больше относится к Ландо. Ландо прекрасно выступил. Но я также впечатлен Оскаром в этом сезоне. Он фактически не ошибается, и это впечатляюще для новичка. В какой-то момент он достигнет уровня Ландо. Когда это случится, команда станет настоящей угрозой.

Пока кажется, что мы сможем сдержать их до конца сезона. Я бы сказал, мы и «Макларен» – вторые по скорости, на равных», – поделился рассуждениями .

«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд

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