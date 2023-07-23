Джордж Расселл: «Мерседес» и «Макларен» равны по скорости. Когда Пиастри достигнет уровня Норриса, команда станет настоящей угрозой»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Джордж Расселл ответил на вопрос, чья машина быстрее – «Мерседеса» или «Макларена».

На Гран-при Венгрии пилот «Мерседеса» прорвался на шестое место с 18-го, его напарник Льюис Хэмилтон стал четвертым. Гонщики «Макларена» успешно проводят второй этап подряд: Ландо Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри – пятым.

«Может, «Макларен» на один маленький шаг впереди – пожалуй, это больше относится к Ландо. Ландо прекрасно выступил. Но я также впечатлен Оскаром в этом сезоне. Он фактически не ошибается, и это впечатляюще для новичка. В какой-то момент он достигнет уровня Ландо. Когда это случится, команда станет настоящей угрозой.

Пока кажется, что мы сможем сдержать их до конца сезона. Я бы сказал, мы и «Макларен» – вторые по скорости, на равных», – поделился рассуждениями Расселл.

«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд

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6 комментариев

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Рома Классик
Непопулярное мнение: Пиастри потенциально более топовый пилот чем Норрис.
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Ответ Serge Vendino
Только из-за результатов в младших сериях? В Ф1 Ландо пока на голову сильнее.
Ага, а Сайнц был наголову сильнее Норриса в их первом сезоне и немного сильнее во втором. И что? Дай человеку раскатиться, потом посмотрим :)
+1
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Flylink
Ответ Serge Vendino
Только из-за результатов в младших сериях? В Ф1 Ландо пока на голову сильнее.
Мне тоже Ландо нравится больше, но объективности ради, всё-таки нужно учитывать, что это первый сезон Оскара.
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White Pardus
Ответ Рома Классик
Непопулярное мнение: Пиастри потенциально более топовый пилот чем Норрис.
ну...говорить рано, но потенциал у парня явно чемпионский. Умница, быстрый.
Нам бы Мак подтянуть ещё на полсекундочки с круга)))
+1
0
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Serge Vendino
Ответ Рома Классик
Непопулярное мнение: Пиастри потенциально более топовый пилот чем Норрис.
Только из-за результатов в младших сериях? В Ф1 Ландо пока на голову сильнее.
+3
-3
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Serge Vendino
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ага, а Сайнц был наголову сильнее Норриса в их первом сезоне и немного сильнее во втором. И что? Дай человеку раскатиться, потом посмотрим :)
Ну так я об этом и говорю. Пока Пиастри ездит на среднем уровне и намного хуже Норриса, дальше посмотрим.
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