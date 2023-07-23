Оскар Пиастри: «Нам просто не хватило темпа, были проблемы с шинами. Очевидно, машина способна на большее»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Венгрии, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

«Первый отрезок получился хорошим. Второй и третий отрезок уже вышли довольно средними. Нам просто не хватало темпа. Было много проблем с шинами. Нам предстоит многое пересмотреть и разобрать.

Я чувствую, что хорошо поработал на первом отрезке, но на втором и третьем отрезке было трудно. Так что я доволен тем, что удержался на пятом месте. В какой-то момент казалось, что мы можем откатиться еще дальше.

Мы изучим ситуацию и посмотрим, за счет чего могли бы выступить лучше. Очевидно, что машина способна на большее.

Так что посмотрим, в чем я смогу стать лучше, чтобы лучше предсказывать поведение шин и научиться чему-то новому. Для меня это лишь вторая подобная гонка – с большим количеством пит-стопов и очень сильным износом шин. Так что в каком-то смысле определенные трудности не стали неожиданностью, но я хочу научиться справляться лучше», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

11 комментариев

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torolen
Чего накинулись на парня?)
У него боевого опыта почти нет. Тем более для борьбы колесо в колесо с такими мастодонтами. Реально машина тяжелее работает с хардами конкретно на этой трассе. Он приехал сразу после двух болидов быстрейшей тачки пелотона, своего более опытного напарника и 7-кратного чемпиона мира, который, на минуточку, побеждал здесь 8 раз и вчера здесь же взял поул, то есть знает, где найти «лишние» сотые секунды с каждого круга при любых условиях.

Стартовал 4-м, приехал пятым. Ау)))) Вы в себе, критики?!)
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Пингвин по кличке Бамос
Ответ torolen
Чего накинулись на парня?) У него боевого опыта почти нет. Тем более для борьбы колесо в колесо с такими мастодонтами. Реально машина тяжелее работает с хардами конкретно на этой трассе. Он приехал сразу после двух болидов быстрейшей тачки пелотона, своего более опытного напарника и 7-кратного чемпиона мира, который, на минуточку, побеждал здесь 8 раз и вчера здесь же взял поул, то есть знает, где найти «лишние» сотые секунды с каждого круга при любых условиях. Стартовал 4-м, приехал пятым. Ау)))) Вы в себе, критики?!)
+++
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Великий Алонсо
Ответ AgipTm
или маларен как всегда сделал машину, который только норрис может нормально управлять.. ибо симптомы как у Дэна почти теже самые..
Вас таких послушать, то в каждой команде болиды под одного заточены, ага. Что Мерседес у Хэмилтона, когда Боттас был его напарником, что РБ у Ферстаппена, что Мак сейчас у Норриса. Походу у сторонников таких теорий понятие более быстрый гонщик просто не существует 😂🤦‍♂️
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RusSt
Чуть не хватило темпа на последнем отрезке но в остальном хорошая гонка, а старт так вообще топовый
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Багира!
Отцепитесь от парня) Прекрасный гонщик Оскар, только вся команда работает на Норриса
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Young Lions
Ответ AgipTm
или маларен как всегда сделал машину, который только норрис может нормально управлять.. ибо симптомы как у Дэна почти теже самые..
Какие симптомы? У него был отличный первый отрезок на медиуме. В темпе Ландо. А после пита все пошло не так. Пиастри подобное простительно, у него 12 сезонов за плечами, как у Риккардо, нет
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