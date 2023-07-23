Оскар Пиастри: «Нам просто не хватило темпа, были проблемы с шинами. Очевидно, машина способна на большее»

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Венгрии, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

«Первый отрезок получился хорошим. Второй и третий отрезок уже вышли довольно средними. Нам просто не хватало темпа. Было много проблем с шинами. Нам предстоит многое пересмотреть и разобрать.

Я чувствую, что хорошо поработал на первом отрезке, но на втором и третьем отрезке было трудно. Так что я доволен тем, что удержался на пятом месте. В какой-то момент казалось, что мы можем откатиться еще дальше.

Мы изучим ситуацию и посмотрим, за счет чего могли бы выступить лучше. Очевидно, что машина способна на большее.

Так что посмотрим, в чем я смогу стать лучше, чтобы лучше предсказывать поведение шин и научиться чему-то новому. Для меня это лишь вторая подобная гонка – с большим количеством пит-стопов и очень сильным износом шин. Так что в каком-то смысле определенные трудности не стали неожиданностью, но я хочу научиться справляться лучше», – рассказал Пиастри.

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