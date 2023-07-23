Макс Ферстаппен: «Честно говоря, в целом нам обычно все равно, с какой позиции стартовать – второй или десятой»

Пилот « » поделился мнением о своих шансах на победу на .

В гонке Ферстаппен будет стартовать вторым, сразу позади выигравшего поул .

«Обычно, когда « » быстр в субботу, затем он быстр и в воскресенье, поскольку в обычных условиях их машина хорошо работает с шинами.

Что касается нас – если у нас есть скорость, то в целом, честно говоря, нам обычно все равно, с какой позиции стартовать, со второй или десятой. Я рад, что стартую вторым, поскольку такая позиция обычно делает твою жизнь проще в начале гонки и позволяет держаться подальше от неприятностей.

Если машина будет работать хорошо, если у нас будет хороший баланс, нормальный износ шин, то тогда, разумеется, у нас будет шанс выиграть гонку. Но я не жду простую гонку. Да, я думаю, мы будем быстры, но обгонять здесь весьма непросто, особенно когда вы с соперником примерно равны по скорости», – рассказал Ферстаппен.

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