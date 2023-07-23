Макс Ферстаппен: «Честно говоря, в целом нам обычно все равно, с какой позиции стартовать – второй или десятой»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о своих шансах на победу на Гран-при Венгрии.

В гонке Ферстаппен будет стартовать вторым, сразу позади выигравшего поул Льюиса Хэмилтона.

«Обычно, когда «Мерседес» быстр в субботу, затем он быстр и в воскресенье, поскольку в обычных условиях их машина хорошо работает с шинами.

Что касается нас – если у нас есть скорость, то в целом, честно говоря, нам обычно все равно, с какой позиции стартовать, со второй или десятой. Я рад, что стартую вторым, поскольку такая позиция обычно делает твою жизнь проще в начале гонки и позволяет держаться подальше от неприятностей.

Если машина будет работать хорошо, если у нас будет хороший баланс, нормальный износ шин, то тогда, разумеется, у нас будет шанс выиграть гонку. Но я не жду простую гонку. Да, я думаю, мы будем быстры, но обгонять здесь весьма непросто, особенно когда вы с соперником примерно равны по скорости», – рассказал Ферстаппен.

«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!

7 комментариев

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Manowar7
Уважение Тапку за то, что не говорит о 5-6 болиде, а честно признаётся в самовозе
+3
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alex1382
Ответ Line Home
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чего у тебя там горит?
+3
0
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sfairait
Ответ <~Inter~>
Макс умеет давить на соперников в нужном ключе
Он умеет выдавливать соперников с трассы)
+7
-5
+2
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Дмитрий Воронцов
Ответ <~Inter~>
Макс умеет давить на соперников в нужном ключе
Если вы про грязные выдавливания с трассы, то да, он это умеет лучше всех.
+6
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Faraon
Значит всё это время у него было космовоз и он не превозмогал?
+2
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Line Home
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