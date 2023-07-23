WRC. Рованпера выиграл Ралли Эстонии и упрочил лидерство в чемпионате

Гонщик «Тойоты» триумфально завершил Ралли Эстонии.

Чемпион и лидер сезона оказался недосягаемым для пилотов «Хендэ» и Эсапекки Лаппи, которые отстали более чем на 50 секунд и заняли места на подиуме. на « » стал четвертым, топ-5 замкнул гонщик «Хендэ» Теему Сунинен.

Рованпера увеличил отрыв от преследователей в чемпионате. Калле заработал 170 очков за восемь этапов, Эванс – 115, Невилль – 112, пилот « » Отт Тянак – 108, а Себастьян Ожье, проводящий избранные ралли за рулем «Тойоты» – 98.

На ралли-рейдах машины живут только один этап! Технику чинят всю ночь, а сложные поломки мониторят по маслу

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