WRC. Рованпера выиграл Ралли Эстонии и упрочил лидерство в чемпионате

Теги чемпионат мира по ралли Форд Себастьян Ожье Хендэ Отт Тянак Тьерри Невилль Элфин Эванс Тойота WRC Эсапекка Лаппи Калле Рованпера Авто

Гонщик «Тойоты» Калле Рованпера триумфально завершил Ралли Эстонии.

Чемпион и лидер сезона оказался недосягаемым для пилотов «Хендэ» Тьерри Невилля и Эсапекки Лаппи, которые отстали более чем на 50 секунд и заняли места на подиуме. Элфин Эванс на «Тойоте» стал четвертым, топ-5 замкнул гонщик «Хендэ» Теему Сунинен.

Рованпера увеличил отрыв от преследователей в чемпионате. Калле заработал 170 очков за восемь этапов, Эванс – 115, Невилль – 112, пилот «Форда» Отт Тянак – 108, а Себастьян Ожье, проводящий избранные ралли за рулем «Тойоты» – 98.

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