WRC. Рованпера выиграл Ралли Эстонии и упрочил лидерство в чемпионате
Гонщик «Тойоты» Калле Рованпера триумфально завершил Ралли Эстонии.
Чемпион и лидер сезона оказался недосягаемым для пилотов «Хендэ» Тьерри Невилля и Эсапекки Лаппи, которые отстали более чем на 50 секунд и заняли места на подиуме. Элфин Эванс на «Тойоте» стал четвертым, топ-5 замкнул гонщик «Хендэ» Теему Сунинен.
Рованпера увеличил отрыв от преследователей в чемпионате. Калле заработал 170 очков за восемь этапов, Эванс – 115, Невилль – 112, пилот «Форда» Отт Тянак – 108, а Себастьян Ожье, проводящий избранные ралли за рулем «Тойоты» – 98.
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